顾阳

当前，我国虽有部分经济指标已接近高收入国家门槛，但我国人均GDP尚未达到高收入国家的下限标准，离发达国家的平均水平更是差距较大。我们对此要有清醒的认识。只要发挥好我国经济韧性强、潜力大的优势，保持住战略定力，通过全国人民的共同努力，在不远的未来就一定能真正迈上更高台阶。

近日发布的国民经济和社会发展统计公报显示，2021年我国人均国内生产总值(GDP)80976元，比上年增长8.0%。按年平均汇率折算达1.25万美元，超过世界人均GDP水平。

按照世界银行2020年标准测算，当人均国民总收入(GNI)达12696美元时，就进入了高收入国家行列。2021年，我国人均GNI约为1.24万美元，已接近高收入国家门槛。

人均GDP/GNI的高低，通常被用来反映一个国家的经济发展水平。无论是人均GDP超世界平均水平，还是人均GNI接近高收入国家门槛，均充分体现了新发展理念指引下我国经济高质量发展的成效，彰显了我国经济稳健增长的底气和实力。

不过，人均GDP/GNI与居民人均收入是不同的概念，现实生活中也常常被混淆。经济总量上去了，人均GDP会相应地提高，但因涉及社会财富的多次、多渠道分配，居民人均收入的增长可能并不那么明显，这也正是经济增长与个人实际感受之间存在“温差”的一个重要原因。

对一个国家发展水平作出客观评价，不仅要看其人均GDP/GNI，还要看其国民生活水平、收入分配机制是否公平合理等相关指标。当前，我国虽有部分经济指标已接近高收入国家门槛，但我国人均GDP尚未达到高收入国家的下限标准，离发达国家的平均水平更是差距较大。这意味着，目前我国仍处于中等偏上收入国家行列，我们对此要有清醒的认识，不能有经济发展可以松口气、歇一歇的错误想法。

事实上，我国人口基数大、幅员辽阔的国情特点，决定了地区之间、城乡之间不均衡不协调的特征仍十分突出。统计显示，目前全国也只有北京、上海、江苏等11个省份的人均GDP超过全国平均值，其余大多数省份尚徘徊在平均值以下。进一步看，即便是在这11个省份内部，也有不少地市的人均GDP低于全国平均水平。比如，2020年广东省21个地市中人均GDP超过全国平均水平的不过5个，山东省16个地市中也只有6个市的人均GDP超过全国平均水平。

显然，当下全国人均GDP1.25万美元的“蛋糕”，无论再怎么精细切分，也无法达到人们对于“高收入”的期望。对此，一方面，要继续做大“蛋糕”，通过深化供给侧结构性改革，畅通经济循环，以科技创新挖掘和激活经济潜在增长能力，推进产业基础高级化、产业链现代化，继而实现结构优化、质量改善和效益提高；另一方面，还要科学分好“蛋糕”，通过完善收入分配制度，持续缩小收入差距，以更均衡、更包容、更有质量的发展，助力共同富裕取得更大进展。

当前，我国正处于转变发展方式、优化经济结构、转换增长动力的重要阶段，也是我国跨越所谓“中等收入陷阱”的关键时期。百年变局叠加世纪疫情，发展不充分不平衡问题交织影响，给我国经济带来较大下行压力。但也要看到，我国经济长期向好的基本面没有改变，支撑经济稳定恢复的有利因素仍在不断积聚，只要发挥好我国经济韧性强、潜力大的优势，保持住战略定力，通过全国人民的共同努力，在不远的未来就一定能真正迈上更高台阶。

(责编：王震、陈键)