记者 李芃达

随着中央经济工作会议明确今年各方面政策取向和力度，各地区各部门切实承担稳定宏观经济责任，中小企业对发展环境信心不断恢复。1月份，中小企业发展指数为89.4，环比上升0.2点，连续3个月回升。

“我们也要看到，当前国内外经济形势依旧严峻复杂，中小企业仍面临市场需求不足、成本上升、应收账款回款难等问题。”工业和信息化部部长肖亚庆表示，将会同有关地区和部门继续精准服务中小企业，鼓励大企业开放技术、市场、标准、人才等创新资源，围绕产业链做好扶持“专精特新”中小企业发展文章。

服务效能不断优化

良好的发展环境和普惠精准的服务是中小企业高质量发展的重要保障。“我们通过中小企业服务平台网络协同和中小企业公共服务示范平台带动，集聚服务资源，不断健全中小企业服务体系。”工业和信息化部中小企业局副局长王岩琴介绍。

在北京，涵盖市、区和专业服务机构的中小企业服务平台已经搭建。“300多家专业服务商，在信息咨询、技术支持、创业辅导、市场开拓等8个方面，为中小企业提供1000余款服务产品。”北京市经济和信息化局副局长王磊告诉记者，去年累计开展“中小企业服务月”等活动1500余场，服务中小企业100多万家次。

在江苏，“专精特新”企业高质量发展巡诊活动有序开展。“我们组织专家进企业，帮助他们找准管理上存在的不足，有效解决企业运营问题。”江苏省中小企业发展中心副主任明丰介绍，2020年至2021年，全省问诊“专精特新”中小企业190多家，深度诊断企业86家。

大中小企业融通发展

提升产业链稳定性和竞争力，要形成大企业带动中小企业发展、中小企业为大企业注入活力的融通发展格局。“要在‘创客中国’等创新创业大赛中，围绕大中小企业融通，举办产业链协同创新赛，推动解决一批产品技术难题。”工业和信息化部副部长徐晓兰说。

据介绍，“创客北京2021”中小企业创新创业大赛，专门组织行业龙头企业赛道赛，聚焦集成电路、人工智能、生物医药等领域，充分发挥华为鲲鹏、京东方、百度等11家大企业产业链“链主”作用，发布30个产业链协同创新方向，共吸引全国2000多家中小企业参赛。

在中国人民大学国家中小企业研究院副院长孙文凯看来，“链主”企业带动上下游企业开展技术研发和创新联动，有利于增强中小企业“专精特新”能力，厚植制造业竞争优势，“下一步，各地应继续支持‘专精特新’小巨人企业与大企业建立合作，为龙头企业、大项目、大工程协作配套产业链提供配套产品和服务，提升产业链供应链现代化水平”。

北京亦庄国际产业投资管理有限公司总经理唐雪峰认为，应绘制龙头企业供应链“地图”，向中小企业开放，在某些细分领域逐步使用中小企业优质产品替代。“政府应发挥好引导作用，建立高效的大中小企业供需对接平台，让大企业充分了解中小企业的产品性能和技术实力”。

加大研发创新投入

“在获得国家‘专精特新’小巨人企业认证后，我们在研发投入、人才引进、技术改造等方面享受到许多优惠。”扬州东升汽车零部件股份有限公司董事长刘旭告诉记者，目前公司已经获批总额达900万元的补贴，更有信心加大研发投入。

同样具备创新底气的还有北京瑞莱智慧科技有限公司。“在一些前沿技术研发及成果转化项目的申报中，政府会对‘专精特新’企业给予政策倾斜，知识产权申报通道、税收优惠等政策扶持，帮助我们更好开展基础研究和技术研发。”公司CEO田天说。

支持中小企业创新发展是一项长期系统性工作，如何进一步提升中小企业创新能力和专业化水平？孙文凯建议，各地应以资金扶持方式，支持中小企业建立技术创新中心，加大研发投入；针对典型应用场景，引导数字化服务商面向中小企业开发使用便捷、成本低廉的数字化解决方案；应加大对高层次人才的吸引力度，联合高校开展订单式人才培养，实现人才与企业需求相一致。唐雪峰认为，还应加大对知识产权保护力度，提高侵权成本。

(责编：王震、陈键)