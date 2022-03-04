本报北京讯（记者陆敏）“2021年，中国银保监会和整个银行业保险业系统迎难而上，主动作为，各项工作迈出了坚实步伐。”在国新办3月2日举行的新闻发布会上，中国银保监会主席郭树清介绍了促进经济金融良性循环和高质量发展的有关情况。“2021年，重点领域风险持续得到控制，宏观杠杆率下降了大约8个百分点，金融体系内的资产扩张恢复到较低水平，再次回到了个位数。地方政府隐性债务状况趋于改善，房地产泡沫化金融化势头得到根本扭转。一批高风险企业和违法违规金融机构得到有序处置。P2P网贷机构全部停止运营，未兑付的借贷余额压降到了4900亿元。”

郭树清介绍，金融业有力支持国民经济恢复稳健成长。2021年人民币贷款新增近20万亿元，银行保险机构新增债券投资7.7万亿元。制造业中长期贷款余额同比增长了将近30%，科研技术贷款增长28.9%，绿色信贷增长21%。

在普惠金融方面，小微金融服务量增价降。据介绍，2021年5家大型银行普惠型小微企业贷款增长41.4%。大病保险已经覆盖了12.2亿城乡居民。2021年，农业保险为1.8亿户次农户提供风险保障4.7万亿元。专属商业养老保险试点区域扩大到全国范围。

在防范风险方面，银保监会发布的数据显示，去年全国影子银行的规模减少了4.2万亿元。郭树清表示，这些风险总的来说是可控的，未来将由高到低，逐步化解相关风险。

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