原标题：支付降费让利于民 农业银行减费让利见实效，助力小微外贸企业稳发展

农业银行严格落实小微企业和个体工商户支付手续费降费政策和行业倡议要求，认真开展国际业务降费工作，主动加大降费力度。自2021年9月30日起，对小微企业和个体工商户外汇资本金账户和外汇结算账户开户手续费实行五折优惠，执行不高于50元/户的收费标准，免收外汇账户管理费及国内信用证付款手续费。政策实施以来，累计惠及小微外贸企业和个体工商户8000余户，有效助力小微企业外贸业务发展。

农行江苏分行通过“线上+线下”“网点+企业”形式，积极开展降费政策宣传。近期某化工原料销售公司因业务拓展，需增开港币结算账户用于国际结算，该行主动向企业宣传降费政策红利，免收外汇账户开户费及管理费，赢得企业高度认可。政策实施以来，农行江苏分行累计为千余户小微企业和个体工商户开立外汇账户并减免相关费用，全力做好小微企业和个体工商户跨境金融服务工作。

农行四川分行认真落实减费让利政策，不断提升跨境金融服务意识，支持当地特色产业发展。农行四川自贡分行结合当地彩灯企业较为集中的特点，逐户上门拜访重点彩灯企业，宣传降费减费优惠政策。在小微企业外汇账户开户费实行五折优惠的基础上，对小微彩灯企业外汇账户全部免收开户费、管理费，支持当地小微彩灯企业生产经营，助力彩灯出口及境外灯展业务。

农行河北分行采取主动送政策、送优惠上门等形式，积极走访辖区内小微外贸企业，深入开展减费让利政策宣传。近期某服装加工公司因业务需要开立美元结算账户用于出口结算，该行主动向客户介绍相关小微企业优惠政策，免收开户及管理费，有效降低企业财务成本的同时提升了客户对农行服务的满意度。2021年9月30日至2022年1月31日期间，该行累计开立小微企业外汇账户169户，减免手续费14050元，有效助力小微企业进出口业务开展。

农行山东分行开展多渠道广泛宣传，做到政策学习到位、方法掌握到位、措施执行到位、风险防控到位。各级行国际业务经办人员在柜台、到企业积极宣传让利实体经济和降低小微企业手续费的政策。该行为某新成立的小微进出口企业开立美元结算账户时，认真向企业讲解外汇账户开户费减免等措施，坚定了企业做好进出口业务的信心。

农业银行将持续开展支付手续费减费让利工作，确保政策红利见实效，助力小微企业和个体工商户发展，为进一步稳外资、稳外贸践行大行的责任担当。

(责编：曹淼、李源)