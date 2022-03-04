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李洪委员：

2022年航天科技集团计划安排50余次宇航发射

付毅飞
2022年03月04日09:33 | 来源：科技日报
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科技日报北京3月3日电 （记者付毅飞）记者3日从中国航天科技集团获悉，2022年该集团公司计划安排50余次宇航发射任务，发射140余个航天器，发射次数将再创新高。

全国政协委员、中国航天科技集团有限公司副总经理李洪介绍，截至2月底，我国已实施4次宇航发射任务，分别用长征二号丁遥七十运载火箭、长征四号丙遥二十九运载火箭、长征四号丙遥三十运载火箭、长征八号遥二运载火箭，将试验十三号卫星、陆地探测一号01组A星、陆地探测一号01组B星等共计25颗卫星送入轨道。

在载人航天空间站工程方面，今年将完成6次重大发射任务，包括天舟四号和天舟五号两次货运飞船、神舟十四号和神舟十五号两次载人飞船，以及问天实验舱Ⅰ、梦天实验舱Ⅱ发射，并实施在轨交会对接、出舱活动和飞船返回任务，全面建成空间站。

2022年我国还将发射高分三号03星、大气环境监测卫星、陆地生态系统碳监测卫星、高分五号01A卫星、环境减灾二号05星、澳门科学一号A星、中星6D、中星19号等多颗国家民用空间基础设施科研卫星和业务卫星，满足自然资源、生态环境、林业草原、应急救灾、气象、广播电视等各个领域用户的应用需求，让航天技术更好地服务于社会民生，服务于国民经济发展建设。

此外，全年发射计划中还包括北京三号B星，钟子号卫星星座03组卫星等多次商业发射任务，为各类客户提供快速、稳定、可靠的“一站式”发射服务，满足市场对微小卫星的发射需求，推动我国商业航天持续健康发展。

李洪表示，随着我国航天事业的蓬勃发展，高质量完成日益繁重的航天任务对集团提出了新的挑战。航天作为高风险事业，要做到万无一失，就必须保持时刻警醒，要持续强化全员“质量意识、风险意识、责任意识”，要以“严慎细实”的工作作风狠抓过程质量管控要求的落地落实，要全面深入识别各类风险隐患和薄弱环节并加以持续改进，要系统推进航天精益质量管理体系建设夯实质量管理基础，持续提升集团高质量保证成功的能力，确保今年航天任务的圆满完成。

据悉，2021年航天科技集团圆满完成48次宇航发射任务，顺利将103颗航天器发射入轨，年发射次数首次突破40次。我国航天年度发射次数再次位列世界第一。

(责编：王震、陈键)

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