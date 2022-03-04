人民网北京3月4日电 （申佳平）浏览网页时，你是否遇到过“不下载APP就不给看全文、不能看评论”等问题？日前，工业和信息化部信息通信管理局召开行政指导会，督促相关互联网企业进行整改，强调不得以折叠显示、主动弹窗等方式强迫、误导用户下载APP。

会议指出，随着移动互联网的快速发展，各类APP蓬勃兴起，给用户提供了丰富的应用服务。但部分信息资讯、网络社区等网站在用户浏览网页时，频繁弹窗推荐APP，要求下载APP才能查看全文，不用APP不能看评论等，妨碍用户使用网页浏览信息，侵害用户合法权益，强制用户下载使用APP，群众反映强烈。

会议要求，相关互联网企业要坚持以人民为中心的发展思想，严格遵守相关法律法规要求，时刻把维护用户权益和改善服务体验作为赢得用户的根本，自查自纠、立行立改，坚决纠正存在的问题。在用户浏览页面内容时，一是未经用户同意或主动选择，不得自动或强制下载APP；推荐下载APP时，应同步提供明显的“取消”选项，切实保障用户的知情权、选择权。二是无合理正当理由，不得要求用户不下载APP就不给看，或者不让看全文。三是不得以折叠显示、主动弹窗、频繁提示、降低体验等方式强迫、误导用户下载、打开APP，或跳转至应用商店，影响用户正常浏览信息。

据悉，相关互联网企业表示将认真落实有关要求，全面自查整改，依法合规经营，改进服务，提升用户体验，共同营造让群众放心满意的移动互联网应用环境。工业和信息化部信息通信管理局将持续关注用户反映的问题，加强APP监测检测，指导督促互联网企业切实维护好用户权益。

(责编：申佳平、高雷)