人民网记者?余璐

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。

为了展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

“沙颍河的水变清了！”在安徽省阜阳市沙颍河太和段岸边巡河时，全国人大代表孙正东发出这样的感叹。让阜阳人民的母亲河实现“河畅、水清、岸绿、景美”，是孙正东一直以来的心愿。

在2021年全国两会上，一条“健全完善‘河湖长制＋检察长’工作机制”的建议被孙正东带到了北京。几个月后，他的建议被纳入水利部重点建议。

“收到孙正东代表的建议后，水利部认真研究，承办司负责人带队赴河南、安徽等地调研‘河湖长制＋检察长’机制建立运行情况，与孙正东等3名代表座谈交流，并充分吸收采纳其建议。”水利部相关负责人表示，水利部高度重视“河湖长＋检察长”机制，与最高人民检察院共同指导黄河流域9省（自治区）开展了“携手清四乱 保护母亲河”专项行动，增强河湖管理保护合力。

民有所呼，政有所应。目前，全国已有28个省（区、市）探索建立了“河湖长＋检察长”机制，26个省（自治区、直辖市）探索建立了“河长＋警长”机制，20多个省份建立了跨省界河湖联防联控机制。

“为扎实做好建议答复‘后半篇文章’，水利部已指导长江、黄河流域建立了省级河湖长联席会议机制，今年将在7大流域全面建立省级河湖长联席会议机制，进一步推动跨界河湖联防联控，共同守护河湖健康生命。”水利部相关负责人说。

这仅是水利部把每一件建议提案办好、办实、办到位的缩影。水利部副部长田学斌对人民网记者表示，近年来，水利部的全国两会建议提案承办数逐年上升，2021年达到517件，水利部高度重视建议提案办理工作，2021年实现了按时办结率、与代表委员沟通率、代表委员满意率“三个100%”。

黄河流域生态保护和高质量发展是国家重大战略，代表委员十分关注。田学斌介绍道，2021年，水利部承办的黄河保护治理相关建议提案有70多件，占总数的14%，其中纳入人大政协重点督办的建议提案12件。

在黄河保护立法方面，代表委员提出要找准立法定位、加快立法进度、加强区域协调等意见和建议。水利部认真梳理、充分吸收，在综合调研、专题研究、广泛征求意见的基础上，会同国家发展改革委等部门起草了黄河保护法（草案）。2021年10月，国务院常务会议讨论通过了黄河保护法（草案）并决定提请全国人大常委会审议；12月，十三届全国人大常委会第三十二次会议进行了第一次审议。

建议提案正从“纸上”落到“地上”。对黄河流域13个地表水超载地（市）、62个地下水超载县，暂停新增取水许可审批；推进取用水管理专项整治行动，完成了78.5万个取水口的核查登记；实施黄河流域深度节水控水行动，对37处引黄大型灌区实施现代化改造，对225家重点用水单位进行监督检查，推动161个县级行政区达到节水型社会标准……

针对代表委员们在黄河流域水资源节约集约利用方面提出的建议提案，水利部出台一系列政策措施，为黄河流域生态保护和高质量发展提供坚实保障。

水利基础设施建设在稳定国民经济、保障民生方面发挥着非常重要的作用。“2021年，水利部承办的建议提案中，涉及到水利工程立项建设的建议提案就有60余件。”田学斌介绍道，在办理过程中，水利部深化办理实效，与代表们“面对面”沟通，深入交流、凝聚共识。扎实做好建议提案答复“后半篇文章”，对答复承诺事项持续跟踪、一抓到底。

“水利部结合建议提案办理，按照‘建设一批、开工一批、论证一批、储备一批’的安排，以国务院确定的150项重大水利工程项目为重点，扎实推进水利基础设施建设，有序推进项目前期工作。截至2021年底，150项重大水利工程累计批复立项67项、开工62项；其中2021年批复立项20项、开工22项；大藤峡等一批重大水利工程实现重要节点目标；全年完成水利工程建设投资7576亿元。水利基础设施投资惠民面大、带动力强的优势得到充分显现。”田学斌说。

让农村群众喝上放心水，是水利部门义不容辞的责任。近年来，农村饮水安全也是代表委员关注的热点问题。

“2021年，水利部承办的相关建议提案有20余件。农村饮水安全相关建议提案是代表委员在深入基层调研、广泛听取意见的基础上形成的，反映了代表委员深厚的为民情怀，也增强了我们切实做好为民服务的责任感和使命感。”田学斌谈到，水利部在建议提案办理中，除了加强与代表委员沟通联系，还根据12314监督举报服务平台反映的农村供水问题核查办理情况，摸清症结所在，在做实做细农村供水保障工作上下功夫。

结合建议提案办理工作，水利部进一步加强农村供水保障的顶层设计。2021年9月，水利部印发《全国“十四五”农村供水保障规划》，11月，水利部与8部门联合印发《关于做好农村供水保障工作的指导意见》。2021年，4263万农村人口的供水保障水平得到提高，全国农村自来水普及率达到84%，创历史新高。水利部联合财政部下达维修养护中央补助资金28亿元，完成9.9万多处农村供水工程维修养护，2亿多农村人口受益。农村群众的获得感、幸福感、安全感显著提升。

“建议提案反映了广大人民群众和社会各界对水利高质量发展的热切呼声和殷切期盼。水利部将以更高的标准、更大的力度、更实的举措，进一步提高建议提案的办理水平，着力服务群众、解决问题、推动工作，为全面建设社会主义现代化国家提供坚实的水利支撑和保障。”田学斌说。

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(责编：李楠桦、高雷)