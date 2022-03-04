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两部门：进一步实施小微企业“六税两费”减免政策

2022年03月04日14:23 | 来源：人民网
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人民网北京3月4日电 （记者王震）为进一步支持小微企业发展，近日，财政部、税务总局发布公告进一步实施小微企业“六税两费”减免政策，执行期限为2022年1月1日至2024年12月31日。

根据公告，由省、自治区、直辖市人民政府根据本地区实际情况，以及宏观调控需要确定，对增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户可以在50%的税额幅度内减征资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税（不含证券交易印花税）、耕地占用税和教育费附加、地方教育附加。

增值税小规模纳税人、小型微利企业和个体工商户已依法享受资源税、城市维护建设税、房产税、城镇土地使用税、印花税、耕地占用税、教育费附加、地方教育附加其他优惠政策的，可叠加享受本上述优惠政策。

公告所称小型微利企业，是指从事国家非限制和禁止行业，且同时符合年度应纳税所得额不超过300万元、从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等三个条件的企业。其中，从业人数，包括与企业建立劳动关系的职工人数和企业接受的劳务派遣用工人数。

小型微利企业的判定以企业所得税年度汇算清缴结果为准。登记为增值税一般纳税人的新设立的企业，从事国家非限制和禁止行业，且同时符合申报期上月末从业人数不超过300人、资产总额不超过5000万元等两个条件的，可在首次办理汇算清缴前按照小型微利企业申报享受第一条规定的优惠政策。 

(责编：王震、高雷)

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