黄盛

“技能大师”“劳模”是“工友们”送给全国政协委员、中石化集团茂名石化首席技师张恒珍的称号。之所以取用这样的称号，是因为长期在生产一线的张恒珍，始终和同事紧盯着安全生产、优化攻坚，在履职尽责过程中关注着一线技能人才的发展和行业的绿色实践。

“我是政协委员，更是一名产业工人，我希望在履职过程中更好地把基层产业工人的呼声传递出去。”张恒珍告诉人民网财经，作为全国政协委员要多深入基层、深入群众，广泛调研、掌握实情，知民所想、思民所虑，如实反映人民群众的意见、呼声和要求。

张恒珍正在生产一线。 受访者供图

为高技能人才加油鼓劲

在生产一线，张恒珍与乙烯裂解装置打了20多年交道。从普通女技工成长为公司首席技师，张恒珍创造了40多万次操作“零差错”纪录，先后提出并参与实施了解决影响乙烯装置长周期运行效率的重要项目。

长期的技术实践，让张恒珍对产业工人的认识更加深刻。她向人民网财经说，随着产业转型升级，自动化、信息化技术应用于生产日益成熟，对技能工人提出更高要求。

“我们要更加重视产教研、政校企深度融合，加快推进工业智能化发展，推动企业创新完善人才体制机制，做好职业技术教育输出高素质人才，多维发力培养高素质技能人才队伍。”基于这样的思考，张恒珍去年提交了《多维发力培养高素质技能人才队伍》提案。

2021年6月，张恒珍参加了中国经济社会理事会组织的“大力培养技术技能人才”专题调研，跟随调研组到江苏省、重庆市深入相关企业、职业院校和培训机构等实地考察调研，参加10余场座谈会。通过调研，她感受到我国越来越重视技术技能人才队伍建设，各地积极创新培养技术技能人才的举措，取得了不错的效果。

张恒珍（中）正在培训青年技术人才。 受访者供图

与此同时，张恒珍也意识到，技术技能人才紧缺的趋势不断加剧，职业教育方式不适应市场需要；加快开发培养数量充足、结构优化、素质优良的产业技能人才队伍，正成为新发展阶段的必然要求。

经过深入调研、反复思考，她今年围绕“推动新时代产业工人‘转型升技’助力高质量发展”的话题提出建议，建议强化教育培训，提高培训质量；强化制度落实，提升产业工人安全技能，培养助力高质量发展的“安全人”；强化“精神之钙”，激励更多青年走技能成才、技能报国之路。

为绿色降碳尽责出力

在与“工友们”的朝夕相处中，张恒珍经常讲述绿色低碳的意义，在培训课程中讲解“碳达峰、碳中和”的目标，在技术论坛中加入绿色降碳的案例。

“绿色降碳是目前大家非常关注的话题，我来自一线，更深刻感受到绿色是企业高质量发展的靓丽底色。”2021年，张恒珍提交了《深入推进绿色采购 加速打造低碳竞争力》提案。她认为，近几年，节能节水专用、环境保护专用、安全生产专用设备企业所得税优惠目录等，引导了石油石化企业推进绿色采购。她建议，坚持整体规划顶层设计，全面推进绿色标准化建设与绿色采购；推行绿色采购减碳降耗，加大节能环保产品与技术推广应用力度，致力实现绿色采购总成本最优。

张恒珍正在“张恒珍劳模创新工作室”与同事交流。受访者供图

张恒珍通过“张恒珍劳模创新工作室”，组织工作室成员围绕绿色低碳发展、攻坚创效等开展优化攻关。今年，她的另一个提案继续聚焦实现“碳达峰、碳中和”目标，建议通过产学研合作，提升企业创新能力，推进技术创新、产品创新，出台有效措施，推进能源企业绿色低碳发展。

“我要把事业放在心上，把责任扛在肩上。”张恒珍说，身为政协委员就要把民情民意了解得更全面，把提案提交得更正确，把工作开展得更完善，充分担当起知情民政、建言献策的职责。

(责编：乔业琼、高雷)