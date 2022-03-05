人民网北京3月5日电 （记者李栋）春争日，夏争时。“惊蛰”后，全国大部地区气温和地温普遍回升。眼下，正值春耕备耕的关键时期。近日，水利部农村水利水电司相关负责人表示，今年全国计划实施春灌面积3亿多亩，为保证全年粮食生产提供硬性支撑。

据了解，今年以来，全国平均降水量较常年同期偏多五成，6900多座重点水库蓄水总量较常年同期偏多16%，大中型灌区春灌农业用水基本能够得到保障。

近日，水利部印发《关于加强农业用水管理做好2022年春灌保春耕生产工作的通知》，要求各级水利部门站在保障国家粮食安全的战略高度，把春灌用水管理作为当前农村水利工作的一项重要任务，确保今年春季农业生产用水需求，保障粮食增产、农业增效和农民增收。

“今年全国计划实施春灌面积3亿多亩，计划供水量500多亿立方米。全国7000多处大中型灌区中，3300多处有春灌任务，计划实施春灌面积2.4亿亩，计划供水量370多亿立方米，是春灌的主战场。”水利部农村水利水电司司长陈明忠说。

统计显示，截至目前，16个省区市及新疆生产建设兵团的大中型灌区已灌溉农田1500余万亩。其中，冬麦区的河北、山西、山东、河南、陕西，以及南方的湖北和湖南、西北的甘肃和新疆等地的灌区已经开灌，春灌秩序良好。

陈明忠表示，下一步，水利部将从跟踪各地春灌进展、建立大中型灌区春灌台账、密切关注天气变化等方面发力，确保春灌供水合理高效。

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