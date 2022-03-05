人民网北京3月5日电 （记者杜燕飞）“目前，我国碳市场在促进企业碳减排和加快绿色低碳转型的作用初步显现，但在市场影响力等环节还需要进一步完善。”2022年全国两会期间，全国政协委员，中国石化党组成员、副总经理李永林在接受人民网记者采访时表示，建议扩大全国碳市场规模，加快完善全国碳排放权交易市场建设。

全国政协委员，中国石化党组成员、副总经理李永林。受访者供图

李永林表示，建设全国碳排放权交易市场是利用市场机制控制和减少温室气体排放、推动经济发展方式绿色低碳转型的一项制度创新，也是加强生态文明建设、实现碳排放达峰目标与碳中和愿景的政策工具。2021年7月16日，全国碳排放权交易市场启动上线以来，截至2021年12月31日，总成交量1.79亿吨，成交额76.61亿元。

在他看来，目前全国碳市场存在着一些需要完善的地方，比如，碳市场在非临近履约时段交易清淡、部分燃煤掺烧机组暂未纳入全国碳市场、中国核证自愿减排量(CCER)存量不足、数据质量控制还存在漏洞、绿电市场未与碳市场衔接等。

对此，李永林建议，扩大全国碳市场规模，取消燃煤发电机组中掺烧其他能源比例限制，以鼓励相关企业开展机组升级改造，降低碳排放量。尽快明确其他行业纳入全国碳市场时间点及配额总量分配原则，以便相关企业积极参与碳交易，提升碳市场活跃度。开放机构及个人投资者进入全国碳市场，并降低其入市门槛。研究推出碳市场拍卖机制，以应对市场恶意炒作行为，调整短期市场供给，保持碳价相对稳定。探索推出碳期货、碳期权等金融工具的可行性，完善并丰富碳市场交易品种体系，扩大全国碳市场交易规模，提升在国际上的影响力。

李永林表示，建议尽快重启CCER项目备案，发挥企业开展自愿减排项目的积极性，降低控排企业碳市场的履约成本，发挥CCER对“双碳”目标实现的推动作用；加快构建和完善碳排放的监测报告核查（MRV）体系，强化对第三方核查机构的监管力度，增强对数据造假行为的惩罚力度，确保更加公平的数据统计环境；保持碳市场配额发放标准和CCER使用条件等政策稳定，推动碳市场稳定健康发展。

“要明确绿电、绿证和碳交易之间的关系，实现相关数据贯通，打通互认关键环节，明确企业使用绿电在碳排放量核算中予以扣减，激发企业购买绿电积极性，推动能源结构低碳化转型。”李永林表示，要规范碳交易线上交易开具相关发票的操作流程，防范可能出现的风险。

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