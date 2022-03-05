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中国部署2022年政府工作九大任务

2022年03月05日14:04 | 来源：中国新闻网
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原标题：中国部署2022年政府工作九大任务

中新社北京3月5日电 中国国务院总理李克强5日向十三届全国人大五次会议作政府工作报告时表示，今年经济社会发展任务重、挑战多。

他提出2022年中国政府工作九大任务。

一是着力稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间。继续做好“六稳”、“六保”工作。宏观政策有空间有手段，要强化跨周期和逆周期调节，为经济平稳运行提供有力支撑。要提升积极的财政政策效能；要用好政府投资资金，带动扩大有效投资；要坚持政府过紧日子，更好节用裕民；加大稳健的货币政策实施力度；强化就业优先政策；确保粮食能源安全；防范化解重大风险。

二是着力稳市场主体保就业，加大宏观政策实施力度。完善减负纾困等政策，夯实经济稳定运行、质量提升的基础。

三是坚定不移深化改革，更大激发市场活力和发展内生动力。处理好政府和市场的关系，使市场在资源配置中起决定性作用，更好发挥政府作用，构建高水平社会主义市场经济体制。

四是深入实施创新驱动发展战略，巩固壮大实体经济根基。推进科技创新，促进产业优化升级，突破供给约束堵点，依靠创新提高发展质量。

五是坚定实施扩大内需战略，推进区域协调发展和新型城镇化。畅通国民经济循环，打通生产、分配、流通、消费各环节，增强内需对经济增长的拉动力。

六是大力抓好农业生产，促进乡村全面振兴。完善和强化农业支持政策，接续推进脱贫地区发展，促进农业丰收、农民增收。

七是扩大高水平对外开放，推动外贸外资平稳发展。充分利用两个市场两种资源，不断拓展对外经贸合作，以高水平开放促进深层次改革、推动高质量发展。

八是持续改善生态环境，推动绿色低碳发展。加强污染治理和生态保护修复，处理好发展和减排关系，促进人与自然和谐共生。

九是切实保障和改善民生，加强和创新社会治理。坚持尽力而为、量力而行，不断提升公共服务水平，着力解决人民群众普遍关心关注的民生问题。(完)

(责编：乔业琼、陈键)

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