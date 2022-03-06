人民网北京3月6日电 （记者李栋）近日，农业农村部在召开生猪企业座谈会，分析研判生猪生产和价格走势。会议认为，春节后猪肉进入消费淡季，受多重因素影响，今后两个月价格下行压力仍然较大。

会议认为，春节后猪肉进入消费淡季，能繁母猪存栏量尽管已回调到绿色合理区域，但生猪出栏仍惯性增长，生猪价格处于下行通道，加之大宗饲料原料价格持续上涨，猪粮比价已进入过度下跌一级预警区间，今后两个月价格下行压力仍然较大。

据农业农村部“全国农产品批发市场价格信息系统”监测，2022年第9周“农产品批发价格200指数”为130.46，比上周上升0.65点，比去年同期下降5.19个点。猪肉批发价格18.55元/公斤，相比第8周的批发价格19.41元/公斤，环比下降4.4%。

农业农村部副部长马有祥在会议上表示，下一步需通过强化监测预警，持续跟踪监测生猪和能繁母猪月度存栏信息，加强信息发布，科学引导生产。

此外，落实落细长效性支持政策，稳定行业预期。落实生猪产能调控方案，压实属地责任，根据形势变化适时研究出台地方临时补贴救助措施，加强与冻猪肉储备调节政策协同，形成合力。

在应对非洲猪瘟方面，各地农业农村部门需抓好常态化防控，加强检疫、调运、屠宰等环节监管，统筹推进基层动物防疫体系建设。加强指导服务，推广节本增效实用技术，帮助养殖场户减少亏损。

(责编：赵竹青、高雷)