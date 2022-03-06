人民网记者 车柯蒙

赤字率拟按2.8%左右安排、比去年有所下调；拟安排地方政府专项债券3.65万亿元…………在3月5日提请审议的政府工作报告中，明确了多项今年的财政工作安排，备受社会各界关注。

值得注意的是，今年的政府工作报告中，赤字率拟按2.8%左右安排、比去年有所下调。

财政赤字是指财政支出超过财政收入的部分，赤字率是指财政赤字占国内生产总值的比重。通过调整赤字率和赤字规模，可以在一定程度上调节财政政策的力度。

记者梳理近三年我国的赤字率发现，2020年在疫情影响下，我国财政赤字率提高到3%的国际警戒线之上，设定为3.6%以上。2021年随着经济形势恢复，财政赤字率降至3.2%。今年比去年进一步下调0.4个百分点至2.8%，恢复到了2019年的水平。

赤字率下调，是否意味着财政支出强度减弱？

对此，今年的政府工作报告指出，预计今年财政收入继续增长，加之特定国有金融机构和专营机构依法上缴近年结存的利润、调入预算稳定调节基金等，支出规模比去年扩大2万亿元以上，可用财力明显增加。

在5日举行的十三届全国人大五次会议首场“部长通道”上，财政部部长刘昆对赤字率下调做出进一步阐释。刘昆表示，赤字率适当下调，是保持财政可持续的重要举措。通过统筹财政资源，今年全国一般公共预算财政支出强度不仅不会下降，而且比去年会有较大的提高。

“财政支出强度是有保障的。”刘昆指出，今年赤字率拟按2.8%左右安排，比去年预算下降0.4个百分点，资金规模减少2000亿元；但是，通过跨年度调节，仅中央本级财政调入一般预算的资金就达1.267万亿元，这个资金量相当于提高赤字率1个百分点。

专家认为，今年，将赤字率调回至3%以内，释放了我国经济和财政运行稳健的信号，能够提振市场信心。

全国政协常委张连起在接受人民网记者采访时指出，今年，积极的财政政策提升效能。赤字率按2.8%左右安排，这是在2020年3.6%、2021年3.2%之后确定的水平，有利于增强财政可持续性。

“2.8%的赤字率，是在预计财政收入持续增长下做出的安排。”北京国家会计学院财税政策与应用研究所所长李旭红在接受人民网记者采访时表示，这种安排有利于合理安排债务规模，有效防范化解风险。与此同时，财政支出规模扩大2万亿元以上，会带动企业投资，创造就业岗位，提升居民收入水平，从而扩大社会总需求，拉动经济增长，有效应对当前的经济下行压力。

李旭红表示，赤字率拟按2.8%左右安排的同时，今年中国还拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，与去年持平。发行地方政府专项债券，不仅有助于满足地方融资需求，保障重点项目、重大任务的完成，还通过扩大政府支出，拉动有效投资、稳定宏观经济大盘。

(责编：赵竹青、高雷)