新华网3月6日电（汪亚）今年2月份以来，国内玉米现货价格走势基本稳定，东北玉米价格稳中略涨，华北玉米价格震荡回落，区域性特征明显。直到2月底，华北、东北产区才出现玉米价格同涨现象，后期玉米价格走势如何？记者近日从国家粮油信息中心获悉，由于近期国际政治、经济环境日趋复杂，引发市场交投情绪大幅波动，国内玉米价格短期变动频繁，提示大家后期要多注意市场风险。

据国家粮食和物资储备局玉米收购进度显示，截至2月28日，主产区累计收购玉米9129万吨，节后产区余粮消化较快，销售压力下降，农户多随行就市销售，惜售现象不明显。2月份，东北地区农户售粮心态平稳，除传统地趴粮区域粮源销售以外，吉林等地栈子粮也陆续出售，加工企业、贸易商建库存意愿相对积极，但中小贸易商建库行为较多，但量级偏小，大中型国有贸易企业收购量相对较多，贸易库存有所上升。节后华北地区基层收购大范围启动，贸易商较为活跃，主要因年前收购高水分玉米积压，天气原因保管困难，急需销售导致，加之东北玉米尤其是品质较低的玉米在山东有销量市场也有价格优势，导致山东整体供给量增加，短期卖压释放明显。

国家粮油信息中心玉米分析师刘石磊接受媒体采访时表示，后期来看，国内玉米价格预计继续呈现阶段性、区域性变化特征，短期东北地区玉米价格大概率仍将延续偏强走势；而华北地区随着气温持续回升，自然干低水分玉米将吸引各方建库，余粮销售节奏与下游建库的博弈程度决定价格波动空间，因此在潮粮收购高峰结束前，需持续关注气温回升后基层售粮情况。鉴于近期国内外形势复杂多变，影响玉米市场运行的不确定性因素较多，建议市场主体理性决策，按照自身实际进行操作，不要盲目跟风，未来多关注国内玉米需求、进口、谷物替代、政策调控等因素对玉米价格的影响。

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