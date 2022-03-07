代表委员说
马旭林委员：加强邮政业科研体系建设 提升科技项目扶持
2022年03月07日08:39 | 来源：人民网
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人民网北京3月7日电 （记者乔雪峰）“近年来，我国邮政业业务规模不断扩大，业务总量持续增长，科技创新对促进行业持续健康发展发挥了重要作用。”全国政协委员、国家邮政局普遍服务司司长马旭林在接受记者采访时如是说。
邮政业是国家重要的社会公用事业，是服务生产、促进消费、畅通循环的现代化先导性产业。数据显示，2021年，邮政业业务收入达1.26万亿元，快递业务量完成1.083千亿件，连续八年稳居世界第一。
马旭林表示，邮政业既有劳动密集型特征，又有科技密集型特征，近年来虽然保持了强劲发展势头，但发展不平衡不充分的问题仍然突出，大而不强、快而不优、粗而不精的基本行业情况没有改变，特别是科技工作需要加大力度。
“解决邮政业发展质量不高、治理能力不强的深层次矛盾和问题，根本出路在于创新，关键要靠科技。”马旭林介绍说，国家邮政局强化了科技创新统筹规划，加强了科技攻关，加快了建立以政府为引导、企业为主体、产学研用深入融合的技术创新体系，围绕生产自动化、协同信息化、运营绿色化、服务智能化和产业数字化，推动5G时代下大数据、互联网、人工智能、区块链、北斗导航等先进技术装备在邮政业创新应用。
对于未来的发展，马旭林建议，一方面要支持邮政业科研体系建设。建议支持邮政业建成二至三家全国重点实验室或国家工程研究中心，填补邮政业在国家级相关科研平台方面的空白，以更好凝聚高水平科技人才，更好支撑服务全行业关键共性核心技术研发与应用。
另一方面是加大对邮政业科技项目的扶持。建议在编制国家科技计划，尤其是国家科技重大专项申报指南时，设立邮政业相关申报项目。并扶持邮政业科技创新，带动企业加大投入，推动邮政业科技创新工作取得新成效，更好地服务于经济社会发展。
(责编：王连香、吕骞)
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