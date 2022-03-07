人民网记者 李栋

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。

为了展现建议、提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

“没想到这么快就能得到农业农村部的回复，而且回复全面深入、操作性强，可以看出政府部门对代表的建议非常重视。”全国人大代表、泰安市农科院食用菌研究所所长孔怡如是说。

接到转来的山东代表团孔怡代表关于种质资源方面的建议后，农业农村部种业管理司同中国农业科学院、部分省种业管理部门等沟通联系，24小时之内就通过视频连线的方式进行了回复。

农业农村部相关负责人介绍，2021年农业农村部共承办建议提案1422件，其中人大建议912件，主办501件、协办264件、参阅147件；政协提案510件，主办242件、会办220件、参阅48件。

该负责人对人民网表示，2021年承办的建议提案呈现数量维持高位、聚焦热点问题、指导作用强三大特点，反映出代表委员对三农工作始终保持高度关注。

“我们实现了办前沟通率100%、按时办结率100%、代表委员满意率100%。”相关负责人表示，针对承办建议提案数量维持高位、办理要求不断提高的情况，农业农村部着力推进办理工作制度化、规范化，努力提高办理质量和实效。

以种业问题为例，2021年农业农村部结合办理“关于打造种业中国芯，打好种业翻身仗的建议”“关于做强做大我国种业的提案”，联合国家发展改革委印发了《“十四五”现代种业提升工程建设规划》（以下简称《规划》）。

《规划》明确，“十四五”期间计划安排中央财政资金80亿元，支持种业基础设施建设；开展第三次全国农作物种质资源普查，全面加强种质资源保护利用。

在技术层面，研究启动种源核心技术攻关，推进种业自主创新。全面梳理种业企业阵型，培育种业重点龙头企业，通过多措并举，推动种业振兴取得了良好开局。

民有所呼、政有所应。针对代表委员反映较多的部分新型农机未能纳入购置补贴、丘陵山区缺乏适用农机等问题。农业农村联合财政部印发了《2021—2023年农机购置补贴实施指导意见》，启动新一轮农机购置补贴政策，突出稳产保供，将粮食、生猪等重要农畜产品生产所需机具全部列入补贴范围，提高粮食生产薄弱环节机具、丘陵山区特色产业发展急需机具的补贴比例。

此外，农业农村部还积极推动农机装备“补短板”，鼓励特色特种农机设备研发生产，满足丘陵山区农机化发展需要。通过调整完善农机购置补贴政策，支持各项农业生产，推动强农惠农富农政策落实落地。

“下一步，我们将通过加强‘文来文往’与‘人来人往’相结合、‘请进来’与‘走出去’相结合，充分了解代表委员的真实想法，提高答复的针对性。”上述负责人说。

“民有所呼 政有所应”——部委建议提案办理工作系列报道：

3333亿元税收“红包”背后：代表委员建议提案为企业研发减负

“真金白银”为群众办实事 财政部积极回应民生关切

水利部：扎实做好建议提案办理“后半篇文章” 实现“三个100%”

交通运输部：确保建议提案办理 连续3年实现“四个百分之百”

自然资源部：建立沟通“直通车” 实现建议提案件件“有回音”

国家能源局：采纳建议提案40项 回应代表委员对能源发展关切

证监会：从建议提案到政策落地 努力做到“办好一件 解决一片”

国家林业和草原局：将办理融入业务工作 打通转化“最后一公里”

(责编：王连香、吕骞)