人民网记者 乔雪峰

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。

为了展现建议、提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

交通运输是兴国之器、强国之基。作为国家的重要基础设施，交通运输被称为是经济发展的“大动脉”和“先行官”，为中国经济社会又好又快发展注入强大动力。

经济要发展，交通须先行。大到一个国家、小到一个村庄，其富裕和繁荣都离不开便捷的交通。交通运输与老百姓的生活息息相关，也成为全国两会代表委员关注的重点之一，他们提出许多涉及交通运输领域的提案议案，对我国交通运输高质量发展提出宝贵建议，为我国建成交通强国出谋划策。

2021年共承办建议提案891件

交通运输部连续3年实现“四个百分之百”目标

记者从交通运输部获悉，2021年，交通运输部承办人大代表建议和政协委员提案共计891件，其中主办330件、协办444件、参阅117件。

从内容上看，综合交通类最多，有439件，占49.3%,主要涉及“十四五”规划编制、基础设施网络建设、公共交通服务、绿色低碳发展、物流降本增效、资源集约与生态保护、综合交通运输法规体系等。公路类有224件，占25.1%，主要涉及巩固拓展交通脱贫攻坚成果、提升农村公路发展水平、公路收费政策等；水路类有99件，占11.1%，主要涉及绿色水运发展、港口建设、船舶污染物排放管理等；运输与城市交通类有91件，占10.2%，主要涉及运输与城市交通法规标准体系建设、提高公共交通服务能力、加快建设现代物流体系等；铁路类有38件，占4.3%，主要涉及铁路规划建设方面。

“截至2022年1月底，交通运输部已经连续3年实现按时办结率、与代表委员沟通率、重点建议提案调研率、代表委员满意率‘四个百分之百’的目标。”交通运输部副部长赵冲久表示，完善建议提案办理的责任制，全面督促办理答复的质量进度和程序，确保件件有着落、事事有成效，责任的落实有效地保障了建议和提案的办理工作。

交通运输部相关负责人表示，一年来，交通运输部办理建议提案工作虽然取得了一定成效，但与人大代表、政协委员的期待和国务院办公厅的要求还有较大差距，主要是建议提案办理质量还需进一步提升，与代表委员的沟通交流仍需进一步深化。

该负责人表示，未来交通运输部将进一步创新工作方式，办好每一件建议提案，不断推动交通运输高质量发展，为加快建设交通强国作出更大贡献。

推进交通运输适老化出行服务体系建设

不断增强老年人出行的获得感、幸福感、安全感

人口老龄化是世界性问题，也是今后较长一段时间我国的基本国情之一。党中央、国务院高度重视交通运输适老化出行服务工作，2019年9月印发的《交通强国建设纲要》提出，到2035年实现无障碍出行服务体系基本完善。2021年2月，党中央、国务院印发《国家综合立体交通网规划纲要》，明确提出“加强无障碍设施建设，完善无障碍装备设备，提高特殊人群出行便利程度和服务水平。健全老年人交通运输服务体系，满足老龄化社会交通需求”。

在2021年两会上，针对我国人口老龄化加快的趋势，包括全国政协委员、国家一级美术师高晓笛在内的多名政协委员建议要加快公共交通适老化进程，提出要认真对待人口老龄化加快提升公共交通适老化服务能力，以及将直排式公交停靠站改造为港湾式停靠站、提高公交停靠站无障碍化和适老化建设标准、优化公交线网规划设计等建议，被列为交通运输部牵头办理的重点督办提案之一。

全国两会结束后，2021年4月，交通运输部就研究制定专门工作方案，明确办理工作的目标、计划、时限、工作措施等；5月，面向全国开展函调，了解各地在建立交通运输适老化出行服务体系方面出台的政策措施和相关建议；6月，邀请相关政协委员及全国政协社法委有关同志一起组成调研组，赴南京市开展实地调研，深入了解地方交通运输适老化出行服务情况。

交通运输部在对该提案的回复函中提出，要加大适老化出行基础设施建设，会同相关部门指导各地加大道路水路客运站、城市公共交通综合枢纽、运输车辆和船舶，以及铁路、民航的适老化出行环境建设和改造力度。针对老年人在运用智能技术方面遇到的“数字鸿沟”，将“便利老年人打车出行”纳入2021年交通运输更贴近民生实事重点推进。指导各地开通95128电话叫车、网约车“一键叫车”等服务，采取优选派单等措施，为老年人快捷叫车提供便利。

在回复函中提出，下一步，交通运输部将结合提案提出的建议，加强统筹协调，坚持问题导向、需求导向，科学把握老年人出行需求和特点，会同住房城乡建设部等相关部门持续推进交通运输适老化出行服务体系建设，不断增强老年人出行的获得感、幸福感、安全感。

收到交通运输部的回复后，高晓笛委员感到很振奋。“提案的提出以及督办调研在一定程度上让适老化这个话题得到了社会各方面重视。”高晓笛表示，相信适老化的建设和改造一定能越来越好，千千万万个老年人将会因此获益。

推动“四好农村路”高质量发展

为服务巩固拓展脱贫攻坚成果提供有力支撑

农村公路不仅是关乎经济发展的“大交通”，更是关乎农民幸福生活的“大民生”。一直以来，交通运输部十分重视农村公路提档升级工作，先后印发了《关于切实做好乡镇建制村“畅返不畅”整治工作的通知》《关于推动“四好农村路”高质量发展的指导意见》，坚持把农村公路交通安全摆在首要位置。

2021年全国两会期间，交通运输部收到全国人大代表、中国邮政集团江苏省宿迁市泗洪县分公司归仁支局支局长殷勇提交的《关于农村公路提档升级促进物流大循环的建议》。交通运输部高度重视建议办理工作，指派部公路局组织开展农村公路专题调研，邀请殷勇代表赴四川实地调研，深入沟通建议内容。

2021年，交通运输部专门印发了《关于巩固拓展交通运输脱贫攻坚成果全面推进乡村振兴的实施意见》，提出进一步提高农村和边境地区交通通达深度，有序实施乡镇通三级公路建设、老旧公路改造和窄路基路面加宽改造等。

2022年2月，国务院印发了《“十四五”推进农业农村现代化规划》，提出要把乡村建设摆在社会主义现代化建设的重要位置，大力开展乡村建设行动，聚焦交通便捷、生活便利、服务提质、环境美好，建设宜居宜业的农民新家园。

其中就提到了要完善农村交通运输体系，推进农村公路建设项目更多向进村入户倾斜，统筹规划和建设农村公路穿村路段，兼顾村内主干道功能。

前不久，2022年中央一号文件发布，同样对农村公路发展提出了新的要求，要求扎实开展重点领域农村基础设施建设。文件提出，有序推进乡镇通三级及以上等级公路、较大人口规模自然村（组）通硬化路，实施农村公路安全生命防护工程和危桥改造。

在交通运输部调研期间，殷勇代表与交通运输部公路局相关负责人深入沟通，他积极评价了“四好农村路”建设取得的积极成效，表示将一如既往地关心支持农村公路工作，合力推动“四好农村路”高质量发展。

“邮政工作人员长期和老百姓打交道，能够最直接听到老百姓的声音。倾听民声、传递民声，让老百姓的需求有回应，这是我最大的使命，也是我将一直坚持的事。”殷勇说。

交通运输部表示，下一步将指导和推动各地按照正在编制的公路“十四五”发展规划和相关文件要求，推动农村公路骨干路网提档升级；进一步完善农村公路安全防护设施，提升公路通行和安全保障能力；指导和推动各地持续深化农村公路管养体制改革，进一步健全完善农村公路管养长效机制，为服务巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接提供有力支撑。

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(责编：乔业琼、高雷)