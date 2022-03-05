人民网记者 余璐

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。

为了展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

“我的履职调研建议被采纳了，很开心！”最近，来自浙江的“岛上校长”、全国人大代表翁丽芬很兴奋，2022年全国两会期间，提起自己的建议促进了自然资源部出台了相关政策，她乐得合不拢嘴。

“社区是城市赖以存在和发展的基础，也是实现社会和谐的基础与保证。”翁丽芬十分关注城市新型社区的建设和发展。2021年，她将“在编制城市总体规划时要科学合理，将社区的办公、活动用房纳入规划”写入了自己的两会建议。

在她建议的几个月后，2021年6月9日，自然资源部发布《社区生活圈规划技术指南》（以下简称《指南》），并于7月1日起正式实施。

“收到翁丽芬代表的建议后，自然资源部认真研究，与她深入沟通交流，并充分吸收采纳其建议，出台了《指南》。”自然资源部相关负责人介绍道，《指南》从社区服务、就业引导、住房改善等六方面概括了社区功能，对各类要素配置提出了不同要求，其中将社区服务再细分为八类，从规划层面明确了基础设施配置要求。对我国城乡社区生活圈的规划工作从配置层级、服务要素、布局指引、差异引导和实施要求等方面提出了技术指引，对加快新型城市社区建设具有重要意义。

民有所呼，政有所应。这仅是自然资源部2021年建议提案办理工作的一个缩影。把做好建议提案办理工作作为提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力的具体行动和重要检验，2021年，自然资源部承办的1003件全国两会建议提案全部按期办结，实现了件件“有回音。”

2021年，自然资源部承办代表建议660件，比2020年增加87件，其中，纳入十三届全国人大四次会议重点督办建议共33件。承办委员提案343件，比2020年增加66件，其中，纳入全国政协十三届四次会议重点提案共8件。“随着建议提案的数量增加、综合性越来越强、内容覆盖面广，为了高质量完成建议提案办理任务，我们一方面切实压实办理责任，建立办理台账；另一方面围绕重点督办和热点难点建议提案，制定办理工作方案，建立办理协调机制；再一方面，结合疫情防控要求，创新沟通协商渠道和方式，利用微信、邮件、视频等方式建立起与代表委员沟通联系的‘直通车’，积极回应代表委员关切。”自然资源部相关负责人说。

“强化耕地保护”是自然资源部牵头办理的一项重点督办建议选题，共8件建议。为提高重点督办建议办理效果，第一时间研究制定《“强化耕地保护”重点督办建议办理工作方案》。先后赴山东省、北京市、天津市专题调研，实地了解建立“田长制”、落实耕地占补平衡、耕地“非农化”“非粮化”等情况，并多次与省、市、县、乡镇、村有关同志进行座谈交流，听取意见建议。8月31日，又召开“强化耕地保护”重点督办建议专题座谈会，通过“现场+视频”方式，邀请8名全国人大代表、1名自然资源监察专员深入讨论……通过一次次走出去实地调研、听取基层的意见建议，一次次请进来深入分析问题、提出政策措施，强化耕地保护硬措施的轮廓更清晰，也更接地气。

自然资源部办公厅相关负责人表示，2021年，结合代表委员提出的意见建议，自然资源部积极探索耕地保护政策完善创新，推进出台鼓励和支持社会资本参与生态保护修复等新制度，着力解决历史遗留不动产登记难题，支持推动重点生态功能区纳入山水林田湖草生态保护修复工程，加强耕地保护法、不动产登记法等自然资源领域法制建设，积极推进建议提案在自然资源管理工作中发挥实效。根据建议提案出台的政策措施数量有22项，出台的政策文件采纳建议提案所提意见数量有56项。

“下一步，我们将继续加强与代表委员们的沟通联系，对有关意见建议进行深入研究，在促进成果转化上下功夫，以更高标准，更严要求推动建议提案办理工作再上新台阶。”上述负责人说。

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(责编：乔业琼、高雷)