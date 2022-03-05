人民网北京3月5日电 （记者赵竹青）记者从航天科技集团有限公司所属中国运载火箭技术研究院（以下简称“火箭院”）获悉，3月5日14时01分，该院抓总研制的长征二号丙火箭（以下简称“长二丙火箭”）在西昌卫星发射中心点火升空，成功将银河航天6颗通信卫星和1颗遥感试验卫星送入预定轨道，发射任务取得圆满成功。

据介绍，此次发射的6颗通信卫星是银河航天公司自主研发、批量制造的低轨宽带通信卫星，单星设计通信容量超过40Gbps，卫星平均重量约为190Kg。其中4颗通信卫星分别被冠名为“南通一号”“一土号星愿”“宣城一号”“北邮-银河号”卫星；遥感试验卫星为“暄铭星愿”卫星。银河航天卫星总指挥常明表示，这6颗卫星将在轨与银河航天首发星共同组成我国首个低轨宽带通信试验星座，并构建星地融合5G试验网络“小蜘蛛网”，具备单次30分钟左右的不间断、低时延宽带通信服务能力，可用于我国低轨卫星互联网、天地一体网络等技术验证。

火箭院长二丙火箭型号总体主任设计师李君介绍，本次发射是长二丙火箭2022年的第一发任务，也是长二丙火箭两级构型首次中心承力筒侧挂式多星组网发射，另外还有多个新技术、新状态的组合应用。火箭院长二丙火箭型号总体副主任设计师邢建伟介绍，在今年后续的发射任务中，长二丙火箭还将计划进一步开展基于降落伞的整流罩落区控制系统创新研究。

据悉，包括“宣城一号”卫星在内的多颗卫星同时搭载通信载荷和遥感载荷，卫星应用任务参研单位四象科技表示，此次任务将配合其研发的地面数据处理系统，开启中国低轨卫星通遥一体化技术验证与应用创新的先河。

本次发射是中国长征系列运载火箭的第410次飞行。

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