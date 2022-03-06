人民网记者 余璐

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。

为了展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

“我每年提交的建议主要都是涉及林草领域的，国家林业和草原局的工作人员总能主动与我联系、积极答复，工作做得细致到位。”全国人大代表、“林业英雄”孙建博深有感触地说。

从修订《国家重点保护野生动物名录》，到推动开展国有林场林草生态网络感知系统应用，再到支持国有林场基础设施现代化、智能化建设，孙建博带到全国两会上的多项建议都得到了落实，这让他欣慰不已。

和孙建博一样感到欣喜的，还有昝林森。作为全国人大代表，他的一条关于将秦岭纳入国家公园空间布局方案的建议，也得到了落地。

孙建博、昝林森的建议被采纳，仅是国家林业和草原局高质量完成全国两会建议提案办理工作的缩影。

“2021年，我局承办全国人大代表建议和全国政协委员提案444件，其中建议269件、提案175件，主办240件、协办145件、参阅59件。”国家林业和草原局相关办理人员表示，目前部分代表委员所提建议提案被吸纳，一些已转化为具体政策和工作举措，得到了代表委员的肯定。

把办理质量作为“生命线”，把办理时效作为“硬杠杠”。国家林业和草原局把增强办理实效、解决实际问题视为办理工作的出发点和落脚点，通过建议提案的办理，汇聚代表委员智慧力量，有力推动了林草工作高质量发展。

国家公园建设一直是代表委员关注的重点。国家林业和草原局国家公园中心相关工作人员介绍，国家林业和草原局组织专班推进国家公园建设重点工作，在国家公园的试点、设立与立法中，均征求了代表委员的意见，吸纳了有关建议提案内容。2021年，三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等第一批国家公园正式设立。

“全民义务植树运动已开展40年，代表委员每年都围绕义务植树提出建议提案。”国家林业和草原局相关办理人员表示，结合建议提案，国家林业和草原局专题调研了义务植树地块选划问题，制定了义务植树统计考核、激励约束、监督管理等办法，将义务植树尽责形式拓展到八大类50多种，已完成全民义务植树网改版升级，15个省份启动开展了“互联网+全民义务植树”试点，建立了26个国家级“互联网+义务植树”基地，并上线293个劳动和捐资尽责项目，全民义务植树进入线上线下融合发展新阶段。

推行林长制，是安徽等省份的代表委员连续4年提出的建议提案。为此，国家林业和草原局多次赴安徽等林长制改革先行地区深入调研，推动中共中央办公厅、国务院办公厅印发了《关于全面推行林长制的意见》。截至目前，31个省份全面推行林长制，出台实施文件，由党委、政府主要负责人担任双总林长。如今，山有人管、树有人护、责有人担，生态增优、林业增效、林农增收走进现实。

2021年6月1日起，《湿地保护法》正式施行。《森林法实施条例》修订、自然保护地立法工作正在积极推进。这一切的背后，离不开代表委员们凝聚的共识，积极推动林草立法进程的动力。

“九三学社中央、民进中央及昝林森、陈良、杨临萍、张建国等代表围绕国家公园、草原、湿地、自然保护地、野生动物保护立法修法等，提出多项建议提案。”谈及代表委员的建议提案对林草法治建设水平的提升，国家林业和草原局相关办理人员说：“我们在开展立法调研、专题研究、征求意见过程中，充分吸收了代表委员提出的妥善处置自然保护地法与国家公园法及相关部门规章关系、明确湿地生态空间及区域功能等意见，对相关立法修法工作作出计划安排。”

民有所呼，政有所应。化解人象冲突、野猪致害、禁食野生动物后续转产转型等问题，是群众的“急难愁盼”。为打通办理成果转化“最后一公里”，国家林业和草原局将建议提案办理工作与“我为群众办实事”实践活动相结合。成功引导云南北移象群回归原栖息地，开展了野猪致害防控综合试点，调整公布国家重点保护野生动物、野生植物两个名录，起草《人工繁育陆生野生动物分类管理办法（暂行）》，科学合理化解难题。

“去年我提出了发展木本油料产业方面的建议，国家林业和草原局相关司局既有答复更有落实，让我对推动木本油料产业高质量发展更有信心了。”全国人大代表姜成英说。

国家林业和草原局采纳了姜成英代表、欧阳坚委员的相关建议提案，加大了对油茶等木本油料的支持力度，2021年完成油茶新造、改造面积377万亩。目前全国木本油料种植面积已达2.46亿亩。

吸收借鉴代表委员的意见建议，推进林草工作顶层设计，国家林业和草原局将建议提案办理融入业务工作，集中力量研究办理、重点突破，推动相关制度建设。据统计，通过采纳委员提案，印发和推动出台了《“十四五”林业草原保护发展规划纲要》《关于科学绿化的指导意见》等28项政策文件。

据了解，2021年，国家林业和草原局强化跟踪问效落实承诺事项，建立承办单位、局办公室、分管局领导三级审核机制，实现了建议提案台账化管理。同时，把沟通率、办结率和满意率等作为办理工作评优指标，确保按时保质办结。

“2021年，承办的240件建议提案主办件中，所提问题已解决或采纳的有151件，占63%；所提问题已列入计划拟解决或采纳的有51件；所提问题作为参考的有38件。”国家林业和草原局相关办理人员说。

“民有所呼 政有所应”——部委建议提案办理工作系列报道：

3333亿元税收“红包”背后：代表委员建议提案为企业研发减负

“真金白银”为群众办实事 财政部积极回应民生关切

水利部：扎实做好建议提案办理“后半篇文章” 实现“三个100%”

交通运输部：确保建议提案办理 连续3年实现“四个百分之百”

自然资源部：建立沟通“直通车” 实现建议提案件件“有回音”

国家能源局：采纳建议提案40项 回应代表委员对能源发展关切

证监会：从建议提案到政策落地 努力做到“办好一件 解决一片”

(责编：赵竹青、高雷)