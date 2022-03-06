黄盛

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。

为了展现建议提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

“去年证监会两次就我提交的提案内容与我沟通，还组织行业专家一起探讨一级市场和二级市场如何更好为中小微企业提供服务的话题。”作为全国政协委员，申万宏源证券首席经济学家杨成长长期关注资本市场在推进科技创新和产业发展上发挥的作用，关心资本投新、投早、投小更好地服务中小企业等内容。

过去一年来，证监会以重点建议提案为抓手，以点带面、举一反三，推动解决了一批各方关注的重点难点问题，努力做到“办好一件、解决一片”。

证监会相关负责人对人民网财经表示，2021年证监会共承办全国人大代表议案、建议228件，全国政协委员提案150件，并在办理过程中不断优化工作机制、创新工作方法、强化督办考核，高质量完成办理工作。

“我在去年全国两会上提交的提案里，希望资本市场可以创新发挥在推进科技创新和产业发展上的资本激励机制和风险分担机制，吸引更多长期资本投入到科技创新中，发挥市场在资源配置中的决定性作用。”杨成长说，我国仍有众多处于发展初期的民营企业、中小微企业需要资本市场来服务，要拓宽他们在银行以外的融资渠道，解决融资难、融资贵的难题。一些中小企业、民营企业、传统产业因资本流动性不足等原因，存在逐步被资本市场边缘化的风险。

“代表委员的建议提案，得到了证监会的关注和回应。”杨成长说，证监会陆续出台了多项举措，统筹协调多层次资本市场发展布局，推动健全资本市场服务中小企业创新发展的全链条制度体系。比如，完善公募基金投资新三板指引、深化新三板改革、设立北京证券交易所，这些都是资本市场更好支持中小企业发展壮大的重要举措。

证监会相关负责人对人民网财经表示，围绕代表委员的建议提案，制定了层层负责、上下联动、左右协调的工作机制。在办前分析上，深入了解代表委员提出建议提案的考虑，准确把握问题实质，扩大沟通覆盖面、提升沟通质量，提高沟通的层级，并选派业务经验丰富的负责人与代表委员坦诚交流。

“在具体办理提案建议过程中，证监会优化了办理工作的电子台账，盯紧关键时间节点，提升督办检查的及时性、精准性，并且加大建议提案复文公开力度，进一步提高透明度，做好结果公开。”上述负责人说。

“民有所呼 政有所应”——部委建议提案办理工作系列报道：

3333亿元税收“红包”背后：代表委员建议提案为企业研发减负

“真金白银”为群众办实事 财政部积极回应民生关切

水利部：扎实做好建议提案办理“后半篇文章” 实现“三个100%”

交通运输部：确保建议提案办理 连续3年实现“四个百分之百”

自然资源部：建立沟通“直通车” 实现建议提案件件“有回音”

(责编：赵竹青、高雷)