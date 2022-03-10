人民网北京3月10日电 （记者王震）据财政部网站消息，近日，中央财政预拨16亿元支持小麦防灾稳产等田管措施，全力保障守牢粮食安全底线。

据介绍，财政部会同农业农村部及时摸底小麦苗情，分析预测极端天气情况,研判重大农作物病虫害灾情发生趋势，制定资金分配方案，于3月8日预拨农业生产和水利救灾资金16亿元。

其中，安排河北、山西、山东等5省晚播冬小麦促弱转壮稳产措施补助资金7.73亿元；安排江苏、安徽、河南等11个小麦主产省(区)应对防范极端天气促小麦稳产补助资金4.27亿元；安排河北、山西、江苏等15个省(区)重大农作物病虫害防治补助资金4亿元。重点支持相关省(区)做好小麦促壮稳产、防灾增产及重大农作物病虫害防治等工作，为促进夏粮稳产增产提供有力支撑，全力保障守牢国家粮食安全底线。

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