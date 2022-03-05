王绍绍

办理全国人大代表建议和政协委员提案，是政府科学民主决策、更好履职为民的内在要求。去年国务院部门共办理代表建议8666件、委员提案5718件，分别占建议、提案总数的96.4%和93.4%，吸纳代表委员意见建议4300多条，出台相关政策措施1600多项，推动了经济发展和民生改善等重点工作。

为了展现建议、提案从“纸上”落到“地上”的工作进展，人民网财经采访了相关人大代表、政协委员与部委单位，挖掘政策举措出台背后的故事，推出了“民有所呼 政有所应”部委建议提案办理工作系列报道。

能源是工业的粮食、国民经济的命脉，也是社会发展的重要物质基础。大到社会经济的发展，小到人们的衣食住行，都与能源息息相关。能源发展是全国两会代表委员聚焦的重点之一，他们提出许多涉及能源领域的建议提案，为我国能源转型发展出谋划策。

近期，国家能源局相关负责人在接受人民网财经采访时表示，2021年，国家能源局承办十三届全国人大四次会议代表建议444件，承办全国政协十三届四次会议提案239件。承办建议提案的数量较2020年增加32%，按时办结率100%。

采纳代表委员所提建议提案40项

出台相关政策措施13项

国家能源局相关负责人介绍，在能源相关领域，过去一年，代表委员所提建议提案主要集中在“十四五”能源规划编制、推动碳达峰碳中和相关政策实施、可再生能源发电、推动可再生能源基地建设、发展储能技术、加快氢能产业发展等方面。

据了解，2021年，在国家能源局承办的十三届全国人大四次会议代表444件建议里，其中主办（含独办、分办）224件，协办147件，参阅73件；在其承办的全国政协十三届四次会议239件提案中，其中主办156件，会办65件，转意见建议18件。

“过去一年，我们把代表建议作为改进工作、推进决策和依法施政的重要方式，共采纳代表委员所提建议提案40项，出台相关政策措施13项。”该负责人介绍。

“与此同时，我们还大力推动能源领域规划编制工作。”过去一年，国家能源局研究编制《“十四五”现代能源体系规划》及可再生能源、电力、科技创新等分领域能源规划，坚持清洁低碳、安全高效的能源发展方向，加快发展非化石能源，推动能源结构持续优化，保障能源安全。主动服务国家重大区域发展战略，系统研究解决能源区域平衡发展问题。

推动清洁能源基地建设

全面推进可再生能源发电

2021年10月以来，一批大型风电光伏基地项目在内蒙古、甘肃、青海、宁夏等地集中开工。这些项目重点利用沙漠、戈壁、荒漠地区土地资源，通过板上发电、板下种植、治沙改土、资源综合利用等发展模式，在促进能源绿色低碳转型发展的同时，能够有效带动产业发展和地方经济发展。目前，第一批大型风电光伏基地项目已开工约7500万千瓦。

国务院此前印发的《2030年前碳达峰行动方案》提出，要坚持安全降碳，在保障能源安全的前提下，大力实施可再生能源替代，加快构建清洁低碳安全高效的能源体系。

“过去一年，国家能源局积极支持区域发展推动清洁能源基地建设。”相关负责人介绍，在可再生能源相关发展规划中统筹考虑代表委员所提事项，将重点建设大型风电光伏基地，并优先推动利用采煤深陷区、矿山排土场等工矿废弃土地建设光伏电站，开展农光互补、牧光互补、渔光互补等“光伏＋”综合利用行动，推动可再生能源开发利用与矿山修复、荒山荒地荒滩修复、盐碱地和有毒土壤修复等深度融合，助力西部地区经济社会发展、生态环境改善和能源结构转型。

国家能源局联合国家发展改革委印发了《关于2021年可再生能源电力消纳责任权重及有关事项的通知》，向各省下达2021年可再生能源电力消纳责任权重和2022年预期目标，建立健全可再生能源电力消纳保障机制。

为了全面推动可再生能源发电，国家能源局采取了一揽子措施。“例如推动新增输电通道建设，积极提升现有输电通道利用效率和可再生能源电量输送比例，满足全国新能源和可再生能源优化配置的需求。”该负责人介绍，此外国家能源局还在统筹研究我国海上风电发展规划，积极支持海上风电接入方案及送出通道建设模式优化，委托有关技术规划单位研究深远海海上风电规划及开发建设管理办法等。并加快地热能开发利用，提出了地热能开发利用目标、重点任务和保障措施等，推动地热能开发利用可持续高质量发展，使其在能源生产和消费革命中发挥更加重要的作用。

推广新能源云平台

加快5G技术装备研发应用

当前，数字技术正在推动和助力能源消费结构转型。

2021年，国家能源局印发了《关于2021年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知》，明确提出推广新能源云平台。同时，还印发了《关于支持鼓励开展煤矿智能化技术装备研发与应用的通知》《智能化煤矿建设指南（2021年版）》和《智能化示范煤矿验收管理办法（试行）》，旨在加快煤矿智能化技术装备研发应用并指导地方推进。

“为了不断深化新能源云应用推广，国家能源局还在积极推动可再生能源基础设施共享，加强与新业态融合创新发展，特别是光伏发电与5G基站、大数据中心等信息产业链融合发展，推动光伏在新能源汽车充电桩、铁路沿线设施、高速公路服务区及沿线交通领域应用。”相关负责人说，这些措施的出台将有利于提高煤矿智能化建设水平。

值得一提的是，为了推动5G应用，国家能源局指导中国煤炭工业协会编制了《关于落实能源领域5G应用实施方案的通知》，从煤炭领域5G技术装备研发网络部署和应用、应用标准制定等方面提出了落实举措。

“为了推动煤层气（煤矿瓦斯）开发利用，国家能源局也在指导企业加快煤层气勘探开发技术创新，扩大煤层气开发利用规模，不断提升煤矿瓦斯综合治理与利用水平。”该负责人说。

(责编：王震、高雷)