交通运输部：2月全国城市轨道交通完成客运量15.6亿人次
2022年03月07日08:43 | 来源：人民网
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人民网北京3月7日电 （记者王连香）据交通运输部消息，2022年2月，全国31个省（区、市）和新疆生产建设兵团共有51个城市开通运营城市轨道交通线路272条，运营里程8819公里，实际开行列车259万列次，完成客运量15.6亿人次，进站量9.5亿人次。
2月份，新增运营线路2条、运营区段1个，分别为杭州地铁3号线首通段、10号线首通段和4号线二期，新增运营里程59公里；51个城市完成客运量环比减少2.4亿人次、下降13.3％，同比去年2月增加2.1亿人次、增长15.6％。
(责编：王连香、吕骞)
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