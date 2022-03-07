原标题：国家账本：为百姓解忧，替企业纾困

【两会视点】国家账本：为百姓解忧，替企业纾困

新鲜出炉的预算报告今天成为全国两会小组会议上的焦点。今年是党和国家事业发展进程中十分重要的一年，面对需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力挑战，国家账本如何收支、财政政策如何提质增效，备受关注。

“减税降费扶持市场主体”“提质加力稳定扩大就业”“尽力而为保障改善民生”……代表委员纷纷表示，国家账本聚焦基层一线，着眼经济民生痛点难点，为百姓排忧，为企业解难，一串串精打细算的数字彰显政策力度与温度。

财力下沉，资金直达基层

“去年底，我们村用于加固河岸、防止洪涝灾害的100万元资金已经到位。今年正月里，项目已经开工。”全国人大代表、湖北省黄梅县柳林乡老铺村党支部书记陈燎原介绍说。

过去，想要拿到这笔资金，陈燎原代表需要先向省一级主管部门提交立项申请，进入项目库后，还需要等待资金在全省范围内进行分配。“这个过程需要多久没法确定。不像现在，资金到达基层一线的时间大大缩短。”

近年来，财政资金直达机制实施逐渐常态化，范围进一步扩大，急需资金支持的基层一线对财政资金落地速度的认识不断刷新。

今年预算报告提出推动财力下沉，支持基层做好“三保”工作。较大幅度增加中央对地方转移支付特别是一般性转移支付规模，向困难地区和欠发达地区倾斜。省级财政也要最大限度下沉财力,支持基层落实助企纾困政策和保基本民生、保工资、保运转。

“在连续多年严控中央部门支出基础上，今年预算报告提出继续压减非刚性非重点项目支出，加大对地方的转移支付力度。”全国人大代表、福建师范大学福建自贸区综合研究院院长黄茂兴表示，政府过紧日子，进一步推动财力下沉，推动资金快速精准下达和使用，将有效帮助基层对冲风险，积极的财政政策效能进一步提升。

减税降费，企业轻装上阵

“新的经济下行压力对财政收入增长形成制约，缓解企业生产经营困难需要实施新的减税降费政策。”在今年预算报告中，加大减负纾困力度、增强市场主体活力等相关内容，受到代表委员的广泛关注。

“去年，新增减税降费超过1万亿元，为企业渡过难关提供了支撑。今年，预计退税减税约2.5万亿元，另外拿出1000亿元失业保险基金支持稳岗和培训，惠企政策更细更实。”全国政协委员、陶然居集团董事长严琦说。

2021年，陶然居享受税费减免达180万元。严琦委员表示，减税降费让企业轻装上阵，能更加安心地谋划发展。去年，陶然居扎根地方，加大投资力度，在重庆市石柱县华溪村打造了100家农家乐院落群，带动华溪村农家乐产业和特色产业集群发展，安排近千人就业。

“中小微企业是创新主体的重要组成部分，降低他们的负担对于激发创新活力有着很大推动作用。”全国人大代表、猪八戒股份有限公司创始人兼CEO朱明跃表示。

据不完全统计，仅享受小规模纳税人增值税税率从3%降为1%这一项，“八戒财税”平台服务的10多万户中小微企业年减税额度就超4亿元。“中小微企业的创新之路艰难，来自税费优惠政策的帮扶尤为可贵。”朱明跃代表说。

改善民生，百姓将有更多获得感

“支持学前教育发展资金安排230亿元、增加30亿元，支持多渠道解决‘入园难’问题”“将3岁以下婴幼儿照护费用纳入个人所得税专项附加扣除”“优化中央财政城镇保障性安居工程补助资金支出方向，支持扩大保障性租赁住房供给……”

在全国政协委员、北京国家会计学院院长秦荣生看来，新一年国家账本，坚持尽力而为、量力而行，遵循以人民为中心的发展理念，使得保障改善民生获得了切实有力的财政支持。

“预算报告专门提及长租房市场发展，这对缓解大城市住房压力，保障居者有其屋意义重大。”全国政协委员莫天全说。

“发展租房市场，能在一定程度上扼制房价过快上涨；规范长租市场，租户的居住稳定可以得到保障；降低租赁税费等政策，有助于降低租客的居住成本。”莫天全委员说，年轻人将更安心、更有幸福感。

“养老金多年连涨，今年预算报告再次提出，适当提高退休人员基本养老金和城乡居民基础养老金最低标准，确保按时足额发放。村里老人的生活更有保障了。”陈燎原代表所在的老铺村，70岁以上的老人有270多名，这让他对于养老问题格外关注。

“每年到征缴医疗保险和养老保险的时候，通知一发，大家都很积极。”陈燎原代表说，百姓的积极性来自已经享受到的实实在在的好处，相关保障力度的提升将给他们带来更多获得感。

（本报北京3月6日电）

(责编：赵竹青、陈键)