生态环境改善 300余只大天鹅“打卡”山西广灵壶流河湿地
2022年03月07日09:31 | 来源：中国新闻网
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原标题：生态环境改善 300余只大天鹅“打卡”山西广灵壶流河湿地
山西广灵壶流河湿地，大天鹅如约而至，集群飞临下河湾。 仝存发 摄
山西省大同市广灵县壶流河湿地省级自然保护区气温逐渐回升，冰消雪融。6日，300余只大天鹅飞临壶流河湿地，栖息在下河湾水域，与长期在这里的赤麻鸭、红嘴鸥等候鸟成群嬉戏。
近年来，广灵县持续加强生态建设，加大湿地保护力度，改善生态环境，候鸟栖息地种群不断壮大，山清水秀的自然环境成了天鹅、黑鹳、白枕鹤等国家级保护动物栖息、繁衍的理想家园。
(责编：赵竹青、陈键)
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