人民网北京3月8日电 （记者李栋）近日，农业农村部印发《关于公布全国粮食加工环节减损增效典型案例的通知》（以下简称《通知》），共推介了小麦适度加工、稻谷适度加工、小麦加工副产物综合利用和稻谷加工副产物综合利用4大类24个减损增效典型案例。公布的案例通过对工艺和装备的革新，加工损失率均在2%以下。

促进粮食加工减损增效是保障粮食安全的重要途径，是实现粮食加工等高质量发展的有效措施，也是助力碳达峰碳中和的内在要求。据专家估算，目前我国小麦、稻谷加工环节的损失率为4%-5%，此次公布的典型案例以使用国产装备为主，优化生产工艺，改进技术装备，加工损失率均在2%以下，达到国际先进水平，对确保国家粮食安全具有重要意义。

据联合国粮农组织统计，每年全球粮食从生产到零售全环节损失约占世界粮食产量的14%。国家粮食和物资储备局安全仓储与科技司司长王宏在国新办发布会上曾表示，节粮减损工作任重道远。“粮食加工环节因过度加工、工艺落后等因素，导致面粉、大米出品率不高，未形成营养导向的加工体系。有研究表明，若减少大米抛光次数，使用适宜技术装备，可降低碎米率5个百分点以上。”王宏说。

《通知》强调，通过典型案例的宣传推介以及强化政策扶持，引导粮食加工企业进一步规范管理、稳定经营，升级先进的管理模式、优化先进的技术工艺、改进先进的装备装置，建立先进的标准体系，进一步促进粮食加工环节减损增效，同时与农民专业合作社、家庭农场等新型农业经营主体形成稳定的协作关系，让农民更多分享粮食减损增效增值收益。

(责编：王连香、吕骞)