人民网北京3月8日电 （记者罗知之）据人民银行官网消息，人民银行联合相关部门共同发布了《关于金融支持粤港澳大湾区建设的意见》，便利资金融通，服务实体需求，惠及民生福祉，全力支持粤港澳大湾区高质量发展。截至2021年末，已有近千家优质企业享受政策红利，2021年大湾区内跨境人民币结算规模达3.8万亿元，人民币成为大湾区内第一大跨境结算币种。

“经济是肌体，金融是血脉”，大湾区高质量发展离不开三地资金的高效融通。在便利资金融通方面，为便利企业跨境支付和投融资活动，更好服务三地经贸往来，人民银行先后出台多项贸易投资便利化举措，简化跨境结算流程，优化跨境投融资管理，本外币合一资金池试点、跨境贸易投资高水平开放试点等率先在大湾区落地。

简化操作环节，降低企业“脚底成本”。人民银行指导大湾区银行简化跨境人民币业务操作流程，推出白名单制度，优质企业不再需要事前逐笔提交单据，通过发送支付指令就可以直接办理跨境资金结算，实现了“企业越诚信，结算越便利”。

在服务实体需求方面，针对大湾区居民跨境配置资产需求，人民银行与内地及港澳金融监管机构一起，研究制定粤港澳大湾区“跨境理财通”试点方案，建立监管协作机制，为个人跨境投资提供新通道。2021年9月，“跨境理财通”试点正式启动，大湾区内地居民可以购买港澳地区债券、基金等投资产品，港澳居民也可以配置内地理财产品和基金。试点启动以来，市场主体反响积极，截至2021年末，参与试点的大湾区居民已超2万人次，参与试点银行共60余家。

针对大湾区产业升级和绿色发展需求，人民银行依托广州绿色金融改革创新试验区，推进绿色金融标准融合对接。2021年，深圳市政府在香港发行39亿元绿色债券，广州、中山等地多家企业也成功在港澳地区发行绿色债券，绿色金融发展与经济低碳转型间的良性互动正逐步形成。

在惠及民生福祉方面，人民银行持续推动民生金融领域改革创新。围绕便利账户开立，推出代理见证开户试点，港澳居民无需亲身前往内地，即可通过中银香港、工银澳门远程开户。截至2021年末，港澳居民通过代理见证开立内地个人账户18万户，累计交易金额达60亿元。围绕便利移动支付，推动港澳版“云闪付”钱包、支付宝（香港）电子钱包、微信（香港）电子钱包、中银澳门手机银行和澳门通Mpay钱包等进入大湾区使用，重点打造港珠澳大桥、入境签证缴费等多个移动支付跨境应用特色项目。截至2021年末，五种钱包累计交易约926万笔，金额约15亿元。此外，还推出港澳居民跨境电子账单直接缴费、个人征信报告自助查询等惠及民生的业务，大大提升了大湾区民众生活的便利性。

(责编：罗知之、吕骞)