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2月国家铁路共发送货物29178万吨 同比增加309万吨

2022年03月08日08:44 | 来源：人民网
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人民网北京3月8日电 （记者王连香）据中国国家铁路集团（以下简称国铁集团）消息，铁路部门充分利用路网扩充增长的运能，统筹客货运力安排，大力组织货运装车上量。2月，国家铁路发送货物29178万吨，同比增加309万吨；国家铁路日均装车17.1万车，同比增加2150车；11个铁路局集团公司货物发送量实现同比增长。

据介绍，2月份，铁路部门在统筹做好春运和冬奥运输服务保障工作的同时，坚持以货补客大格局，深入推进货运增量行动，为重点物资运输和国民经济平稳运行提供了有力保障。

各铁路局集团公司围绕货运增量目标，积极应对货源阶段性波动对装车的影响，按照中国国家铁路集团有限公司运输集中统一指挥要求，利用瓦日、浩吉、陇海、兰新等主要干线，向中国铁路太原、呼和浩特、西安、乌鲁木齐局集团有限公司输送空敞车，有效保证了重点区域的运输需求。春节期间，国铁集团对装车实行差异化考核，并对电煤保供进行考核，有效调动了装车组织积极性。差异化考核期间，国家铁路日均装车超17万车。

铁路部门主动对接运输需求，密切关注各大电厂电煤供、耗、存情况，科学制订运输方案，做好煤源储备。为保障冬奥会需求，铁路部门强化重点地区精准保供，提升冀北地区23家电厂库存水平。各铁路局集团公司加强电煤卸车组织，针对雨雪冰冻天气加强防冻处置，防止出现“冻车”影响卸车问题。

铁路部门充分发挥运输主骨干作用，对防疫物资、粮食、农副产品等重点物资加强运输组织。针对春耕生产陆续展开的实际，各铁路局集团公司加强种子、化肥、农药等春耕物资运输组织，优化运力安排，开辟绿色通道，为春耕生产送去“及时雨”。

(责编：王连香、吕骞)

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