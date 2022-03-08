原标题：全国人大代表、中国联通副总经理唐永博：推动农村中小微企业数字化转型 助力乡村振兴

党的十九大报告提出乡村振兴战略以来，乡村振兴取得重要进展，制度框架和政策体系基本形成。2021年4月底，十三届全国人民代表大会常务委员会第二十八次会议顺利通过《乡村振兴促进法》。

全国人大代表、中国联通副总经理唐永博在向全国人大提交的书面建议中指出，农村中小微企业作为全面推进乡村振兴的重要载体，其数字化转型升级事关乡村振兴大局。就我国来看，网络基础设施在城市和乡村之间的鸿沟基本填平，“用得上、用得起、用得好”的信息通信服务已经充分普及。但农村中小微企业在数字化转型上还面临一些困难，如：多数农村中小微企业对数字化转型的认识不充分；数字化改造升级需要一定成本投入，甚至部分投入产出不确定，农村中小微企业数字化改造积极性不高；从人才角度看，农村中小微企业具备数字化能力和思维的“新农人”相当稀缺；从产业链方面看，供应链不完善，缺乏“小而美、小而精、小而特”的农村标杆企业、典型案例。

为解决当下发展的困难，唐永博认为，“十四五”期间，要加快推动农村中小微企业数字化转型，通过转意识、转模式、转生态、转方法，实现农村中小微企业数字化转型的思维之变、融资渠道之变、人才之兴、发展之兴，从而助力全面乡村振兴。

作为通信行业的代表，唐永博表示，中国联通坚决扛起网络强国、数字中国、智慧社会、科技创新的使命责任，更好服务国家战略。当前，中国联通打造了数字乡村服务云平台，积极做好数字应用服务供给，让政府和村民真正“用得上、用得起、用得好”。同时，通过整合云计算、大数据、物联网、人工智能、区块链、信息安全等新一代信息通信技术能力，结合乡村发展面临的实际问题与需求，打造了党建引领服务、乡村数字治理、乡村数字经济、绿色乡村建设等六大类近70款应用，全方位赋能乡村数字化转型升级。

唐永博还表示，中国联通将立足自身资源禀赋，让农村中小微企业飞上“云”端，继续谱写乡村振兴“中小微企业+数字化转型”高质量发展新篇章。

(责编：曹淼、李源)