原标题：中国银联持续推进减费让利措施 “助商惠民-红火计划”覆盖商户超过350万户

在切实做好小微企业及个体工商户手续费让利工作的同时，中国银联积极开展惠企利民、赋能普惠金融的活动。2021年6月，中国银联携手广大成员机构推出了“助商惠民-红火计划”，在餐饮、零售、旅游等小微商户较为集中的行业，对商户银联二维码收款交易实行手续费激励。据中国银联消息，截至目前，红火计划合作机构已超过50家，覆盖商户超过350万户，商户交易规模提升超过120%。此外，中国银联积极借助数字化商圈等行业解决方案推广、C端营销引流等方式，全方位助力商户降本增效、生意回暖。

据介绍，中国银联严格贯彻落实中国人民银行、银保监会、发展改革委、市场监管总局关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的工作部署，会同成员机构推进相关降费让利措施，推动普惠便民落到实处。自2021年 9月30日起，银联联合发卡银行实施银行卡刷卡手续费优惠，对小微企业卡、单位结算卡跨行转账汇款交易实行银联手续费减免，上述优惠措施执行期限三年。

后续，中国银联将积极贯彻落实国家“加强金融对实体经济的有效支持”的相关要求，持续提升支付服务能力，不断优化小微企业主及个体工商户支付体验，进一步扩大“助商惠民-红火计划”行业和商户范围，在餐饮、零售、旅游等行业商户扩大资源投入，为推动经济社会高质量发展贡献更大力量。（程婕）

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