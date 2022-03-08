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银保监会：围绕重点领域和薄弱环节加大帮扶资源投入

2022年03月08日15:00 | 来源：人民网
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人民网北京3月8日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，日前，银保监会召开了定点帮扶工作领导小组会议，全面总结2021年银保监会定点帮扶工作情况，分析研究定点帮扶工作面临的新形势新要求，安排部署2022年重点工作任务。会议要求，要坚决守住不发生规模性返贫的底线，围绕重点领域和薄弱环节加大帮扶资源投入。

会议指出，脱贫攻坚战取得全面胜利后，银保监会坚决扛起定点帮扶内蒙古察右中旗、察右后旗和甘肃和政县、临洮县的政治责任，严格落实“四个不摘”要求，以更大决心、更实举措、更高要求做好定点帮扶工作，全面超额完成帮扶任务，取得显著成效。为定点帮扶县（旗）投入和引进大规模帮扶资金，培训大批基层干部和技术人员，采购和帮助销售大量农产品，还帮助引进了多家企业，为定点帮扶县（旗）巩固拓展脱贫攻坚成果、全面推进乡村振兴发挥了重要作用。

会议强调，要以更高站位、更宽视野认识把握定点帮扶工作，将定点帮扶工作作为检验践行“两个维护”的试金石，作为展现银保监会形象的重要“窗口”，作为干部成长成才的“大舞台”。要准确把握定点帮扶工作新形势新要求，不断提高政治判断力、政治领悟力、政治执行力，进一步增强做好定点帮扶工作的思想自觉、政治自觉、行动自觉。

会议要求，奋发有为做好今年的定点帮扶工作。要进一步突出金融帮扶特色，发挥金融优势，促进定点帮扶县（旗）经济社会持续健康发展。要努力打造定点帮扶典型示范，因地制宜打造特色产业发展、乡村建设、民生事业等方面的示范点。要深入总结提炼定点帮扶工作的好做法、好经验，积极做好交流推广和新闻宣传。要着力压紧压实帮扶责任，保质保量完成帮扶任务。

(责编：罗知之、吕骞)

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