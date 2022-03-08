据国家开发银行消息，截至目前，该行已累计发放能源保供专项贷款1230亿元支持煤炭企业增产增供，涉及煤炭产能约10亿吨；助力煤电企业电煤采购，可使全国煤电装机增加10余天储煤量。

国家开发银行相关负责人介绍，去年下半年以来，我国多地出现能源电力供应紧张现象。开发银行于去年9月初设立专项贷款，精准支持煤炭主产区和重点煤炭企业增加电煤供应，支持供电、供暖重点地区重点电力企业电煤储备，努力缓解煤电企业经营困难，全力做好能源电力保供金融服务工作。

工作推动中，开发银行建立快速响应机制，开辟绿色通道，加快专项贷款项目授信审批流程，在项目入库、授信评审、审查审议、合同审批等阶段予以优先办理；完善差异化定价政策，切实降低保供企业融资成本。同时，开发银行严格项目准入，加强信贷管理，做好资金监管，确保贷款用于保供领域，坚决守住风险底线。

在立足当下，助力缓解保供企业短期资金压力的同时，开发银行着眼长远，结合申领运用人民银行煤炭清洁高效利用专项再贷款，助力煤炭煤电产业结构优化，为煤炭安全高效绿色智能开采、煤炭清洁高效加工及煤电清洁高效利用等领域提供支持，推动能源结构绿色低碳转型。

该负责人表示，下一步，开发银行将坚持业务发展和风险防控并重，继续高质量推动专项贷款支持能源电力保供，用好用足人民银行专项再贷款政策，支持煤炭清洁高效利用，助力降碳、减污、扩绿、增长协同推进，为保障国家能源安全和社会民生作出新的贡献。

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