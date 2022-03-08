原标题：交通银行创新涉农金融服务 破解三农融资难题

“感谢交通银行，不用抵押，就给我发放40万元贷款，一下子解决了我螃蟹养殖的资金难题。今年春节，兴华螃蟹就上了大家的餐桌！”近日，江苏省泰州市兴化市临城镇螃蟹养殖户付云凯开心地说。付云凯办理的“线上蟹农贷”是交行江苏省分行借助金融科技，提升涉农金融服务能力，破解三农融资难题，推出的又一数字化涉农金融产品。近年来，交行江苏省分行扎实推动金融服务乡村振兴，2021年度涉农贷款余额超500亿元，较上一年度增长近两成。

构建评价体系，破解征信难题

农村地区信用体系普遍不完善，大部分农户缺乏征信记录。交行江苏省分行以兴化市为样本，开展新型农业经营主体信用评价体系建设和应用工作，并成功入围农业农村部2021年金融支农创新试点项目。该项目以新型农业经营主体数据系统搭建、信用评价体系构建、标准化产品开发应用等为主要目标，通过提供更为精准的客户画像和丰富的应用场景，提高金融机构在农村地区市场环境下的金融服务能力，为广大农户提供门槛低、手续简、利率优、随心用的科技金融支农产品，打通了金融产品直达农户的“最后一公里”，可为兴化市3000户农户提供信用评价，对应信用贷款规模达1亿元。

凝聚服务合力，破解渠道难题

乡村经济主体面广量大，布局分散。交行江苏省分行强化银政、同业合作，加大对新型农业经营主体支持力度。与江苏省农业农村厅、乡村振兴局及各地农业农村局积极对接，先后成为江苏省“农业品牌贷”独家合作银行、“苏农贷”业务首批合作银行，面向省内新型农业经营主体，提供低门槛、低成本的信贷服务。同时，交行江苏省分行充分发挥“农村农业部信贷直通车”合作银行的优势，积极推动新型农业经营主体申报入库，为其提供点对点的高效信贷支持。

同时，与江苏省农业融资担保公司开展产品和系统层面合作，互荐客户，并推广“见贷即担”“线上核保”等业务模式。该模式下，农户凭信用也可获得融资。

创新服务产品，破解流程难题

在日常生产经营过程中，家庭农场等小微经营主体，往往对金融需求有“短、频、快、急”的要求，交行江苏省分行通过行业定制模式，打造线上融资产品，破解融资流程慢、手续繁等难点。

以泰州分行“线上蟹农贷”为例，该产品由泰州兴化市螃蟹协会，推荐优质养殖户名单，江苏省农业融资信贷担保公司担保，交行依据行业特点统一配比信用贷款，无需线下履行繁锁手续，贷款查询、提用、还款均可通过手机银行轻松完成。

交行江苏省分行还依托“公司+农户”模式，由核心企业提供上游养殖或种植户白名单，根据农户订单数据批量给予经营性贷款。如常州分行线上“助农贷”项目，借助总行“兴农e贷”定制功能，以某牧业企业在各地的黄羽鸡养殖农户为服务对象，采取企业担保模式，为其提供线上自助申请、线下批量核实、在线提用贷款的便捷服务。项目开展以来，首批62位农户获得2150万元的低成本资金支持，有效支持农户扩产增收。

(责编：曹淼、李源)