原标题：光大云缴费数字便民服务“智”绘民生蓝图

随着2022年全国两会的召开，民生服务再度成为代表委员关注的议题之一。光大云缴费充分发挥数字普惠金融服务作用，不断推出数字便民新举措，与乡村振兴、民生服务等息息相关的一系列新服务相继落地，并取得了良好成效。

2021年，光大云缴费全年缴费金额突破5000亿元，缴费笔数突破20亿笔，服务活跃用户突破5.6亿户，先后荣获“2021人民企业社会责任案例”“年度最具影响力便民金融服务平台”等奖项。进入2022年，光大云缴费继续加快金融科技创新步伐，以数字化和信息化为核心，打造“金融+非金融”的开放便民金融服务生态，成为服务广大群众新型数字生活的重要平台。截至2月底，光大云缴费服务活跃用户已超2.4亿户，缴费金额近千亿元。

作为开放便民缴费平台，光大云缴费深耕个人、企业、政务三大缴费场景，坚持“一张蓝图绘到底”，从便民缴费入手，凭借科技赋能、创新驱动、生态协同、品牌引领等特色竞争优势，将服务民生落到实处。截至目前，光大云缴费平台累计接入便民缴费服务项目12000多项，涵盖水、电、燃气、供暖、通讯、教育、交通、医疗、社保、非税等数十个领域；输出至670多家大型机构，构建了便民服务与普惠金融新格局。

多年来，光大云缴费积极服务“乡村振兴”战略，推动县域“云上”民生工程建设，在居民生活、便民政务、交通出行、医疗养老、便民金融服务等关键领域和生活场景加快线上线下融合，促进城乡便民服务均衡发展。《2021年中国便民缴费产业报告》研究表明，数字便民缴费在偏远欠发达地区发展较快。从2018年开始，缴费行为在东、中、西部地区进一步均衡发展，线上化率明显提升。目前，光大云缴费代收电费、通讯费、有线电视费服务已覆盖31个省(自治区、直辖市)，代收供暖费服务实现北方供暖地区全覆盖，代收水费、燃气费服务在地级市覆盖率均超70%，切实提升了人民群众的生活便利度。

光大云缴费积极发挥线上便捷服务优势，助力疫情防控常态化，先后紧急上线天津、西安、绍兴、山西、大连、河北、江苏等疫情突发地区专属爱心频道，助力减少接触、减少聚集，保障居民生活缴费不中断。2022年春节期间，光大云缴费全力保障全国人民各类生活缴费代收服务超3000万次，用实际行动践行“我为群众办实事”。此外，光大云缴费充分发挥平台流量优势，搭建以云缴费APP与云缴费官方、社保云缴费、医疗云、光大社区、开薪宝5个小程序为核心的“1+5”多元场景生态系统，以金融科技助力用户体验持续升级。

未来，光大云缴费将坚守“为民服务解难题”，通过新技术、新场景、新业态的创新赋能，持续做深做实便民服务和普惠金融，全面提升数字便民服务效率和水平，有力践行“民生服务先锋队”的责任与担当。

(责编：曹淼、李源)