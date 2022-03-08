原标题：乡村振兴在路上 度小满培养“头雁” 助力特色产业发展

农业农村农民问题是关系国计民生的根本性问题，也和稳市场主体保就业、推进区域协调发展、绿色低碳发展等政府重点工作息息相关。度小满相关负责人表示，中国农村有近5亿常住人口。农村的产业振兴是乡村振兴的关键，也是金融科技公司践行社会责任的重点。作为金融科技企业，度小满正积极投身于乡村振兴，开拓金融助农的新模式，为有资金缺口的致富带头人提供资金支持，促进脱贫地区特色产业的发展。

2019年开始，度小满开始推动“小满助力计划”公益助农免息贷款项目，通过企业贴息的方式，为有资金需求的人群提供免息贷款，帮助那些有梦想的农户，让资金发挥更大价值。目前，“小满助力计划”进入第三年，落地宁夏、贵州、重庆、陕西、山东等地，累计发放了1亿元助农免息贷款。

度小满携手权威媒体、公益组织，不断丰富公益助农的内涵。2020年5月，度小满开展公益助农直播活动，为重庆、湖北等地的农产品带货。2021年，与联合国开发计划署签署合作，推动“可持续金融助力乡村振兴示范项目”，通过数字化产业服务平台，使金融机构能够为农户融资提供有效支持；携手企业家基金会在贵州雷山县启动“乡村振兴领航员人才培养计划”，从产业、人才振兴角度助力乡村振兴。

在一过程中，涌现出了诸多优秀的乡村产业带头人。

今年34岁的杨惠是贵州省黔东南州雷山县达地乡人，祖上四代从事苗药、中草药相关工作。杨惠与哥哥一起经营一家中医门诊，负责抓方、采药等，已经有四年历史，目前通过“线上+线下”模式并进推广苗药苗医。2021年，杨惠参加了度小满与友成基金会联合开展的“乡村振兴领航员计划”培训活动，她了解到很多短视频达人的拍摄手法，并创立了一个中药材植物园，用短视频的方式普及中药及相关植物的知识。杨惠还申请了“小满助力计划” 10万元免息贷款，用于添加烘干机、打粉机等药材加工设备，扩大生产。 未来，她想承包山林，让适合山水地形的药材整块地自然生成，保护见血青、独角莲等珍贵野生药材。

重庆市涪陵区义和镇人李钰婷，在北京从事电商工作二十余年后返乡创业，进行林下土鸡养殖，创立电商平台，帮助村民外销产品。她带动村民就业上岗，并先后为两个贫困村60户144人提供了每年固定分红帮助脱贫。她在2021年申请了“小满助力计划”10万元免息贷款，用于增强生产加工能力，加大在产业链中的话语权。李钰婷采取的“竹笋+养鸡”模式也是发展循环经济、绿色农业的创新模式。实践证明，高质量发展的普惠金融，不仅能支持乡村的特色产业，也能有效衔接绿色发展等长期发展目标。

度小满的金融科技能力为公益实践提供了有效支撑。2019年央行等六部委公布了46个金融科技试点，度小满凭借大数据风控、智能客服机器人及支付科技，入选参与承担其中三个试点项目。基于大数据风控技术，度小满在帮助农户们解决资金难题的同时，还能平衡好风险，实现公益助农的可持续发展。

(责编：曹淼、李源)