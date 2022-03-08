人民网北京3月8日电 （申佳平）“我们对工业经济平稳运行有着非常充分的信心。”3月8日上午，在第十三届全国人大五次会议第二次全体会议结束后，工业和信息化部部长肖亚庆走上“部长通道”，就促进工业经济平稳运行、支持制造业做优做强做大、加快5G发展、培育“专精特新”中小企业等热点问题回答媒体提问。

3月8日，第十三届全国人民代表大会第五次会议举行第二场“部长通道”采访活动。工业和信息化部部长肖亚庆通过网络视频方式接受采访。新华社记者 李鑫 摄

“我们对工业经济平稳运行有着非常充分的信心”

肖亚庆介绍，从分析数据来看，1-2月份工业经济平稳运行的态势是十分明显的，各个地区、各个部门，特别是市场主体的企业，做了大量的工作，取得了明显的效果，总体上保持了去年四季度稳健的态势。“应该说，我们对工业经济平稳运行有着非常充分的信心。”肖亚庆说。

他同时坦言，当前在工业经济平稳运行中还有不少困难和问题，比如原材料价格的上涨，再比如交通运输的困难和费用的提升，还有疫情散发出现以后一些不畅通的地方。最大的就是外部环境的变化，不可避免地对工业经济平稳运行造成影响。

肖亚庆指出，下一步要做好四个方面。一是把中央已经出台的各项政策扎扎实实落细落到位。二是打通产业链供应链的堵点卡点，保持产业链供应链的稳定。三是抓工业经济的提质升级。四是要积极创办一流企业。

“现在工业经济还是在工业化特别是工业现代化进程中，总量上已经很大，连续12年保持世界第一。但是和高水平、高端来比，还有不少需要努力的方向。”肖亚庆提出，要在绿色低碳发展上、制造业水平提升上、工业整体能力提升上、工业核心能力提升上，进一步下功夫。同时，今年要使市场主体的竞争力有明显提升，为稳定工业经济起到带头作用、示范作用，带动工业经济的整体提升。

“形成合力支持制造业做优做强做大”

据了解，我国制造业总量连续12年位列全球首位，制造业31个大类、工业207个中类和666个小类全都齐全。肖亚庆指出，这为我国工业经济和整个经济的发展提供了有力支撑。未来，制造业和实体经济的发展仍然是重点努力的方向。

一是加大制造业的投入力度，保持制造业占比总体稳定。我国制造业正从中低端向中高端迈进，这个过程中有非常大的市场潜力、开拓机会，企业也有很大的发展空间。

二是产业集群的发展要进一步提升。肖亚庆表示，现在制造业已经形成了非常好的优势，有非常好的基础，把现有的基础存量发挥好作用，提质升级，取得更大的进步，产业集群的作用发挥就显得更为重要。

三是中小企业的发展对制造业起到基础性作用。“制造业行业领域里有千军万马的中小企业，形成了大企业、中企业和小企业相互依存、相互促进的制造业生态。我们要在维护和培育生态上下功夫，特别要支持中小企业的发展。”肖亚庆说。

他同时指出，制造业还要在提升水平上、自立自强上下功夫。要解决自立自强的关键核心问题，使制造业水平在一些行业、一些领域的突破基础上整体水平能够不断跃升，支撑整个经济。同时，还要创造更好的环境，做好服务工作，做好政策支撑工作，形成合力，支持制造业做优做强做大。

“进一步扩大‘专精特新’中小企业规模”

肖亚庆指出，从去年数据来看，“专精特新”中小企业占中小企业的比例虽然不高，但是营收增速、利润率和发明专利成果占有量都分别达到了规上工业中小企业的2.2倍、1.4倍和3.4倍。这些都说明，“专精特新”中小企业发展方向是非常正确的。下一步要进一步扩大“专精特新”中小企业规模，在已有基础上，从国家层面进一步创新“专精特新”中小企业发展的路径，增加数量。

他透露，今年国家级“小巨人”企业将再培育3000家以上，带动培育省级“专精特新”中小企业达到5万家以上，使“专精特新”中小企业群体不断壮大。

“我们看到，4800多万家企业中，90%以上都是中小企业。我们支持‘专精特新’中小企业的政策、创造的环境，要扩大到广大中小企业发展过程中，从而支撑工业经济的稳定和增长。”肖亚庆同时强调，“专精特新”中小企业的发展和壮大，需要形成合力。在各地方出台支持政策的基础上。更重要的是市场主体本身。工业和信息化部将把政策要求和已经取得的实践一项一项总结好，一项一项推广下去，支持更多的企业成为“专精特新”中小企业。

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