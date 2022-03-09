新华社北京3月8日电（记者宋晨）记者8日从科技部了解到，科技部、教育部、财政部和人力资源社会保障部近日联合印发了《<关于扩大高校和科研院所科研相关自主权的若干意见>问答手册》（以下简称自主权《问答手册》）。

据介绍，自主权《问答手册》按照中央改革办扩大高校和科研院所科研相关自主权若干意见落实情况督察要求编制，将自主权14项改革政策细化为32条问题，逐一进行了详细、权威解答。一是针对基层难以接权的问题，进一步明确了主管部门和高校院所各方面的管理权责，推动科研自主权下放；二是针对基层不敢接权的问题，细化了政策条文和操作性规定，为高校院所依法合规用权强化制度保障；三是针对基层用不好权的问题，面向高校院所详细说明如何主动承接已经下放的自主权，帮助高校院所“接得住、用得好”。

自主权《问答手册》明确了主管部门在所属高校和科研院所制定完善章程过程中应发挥什么作用、高校和科研院所章程应包括的内容、高校和科研院所制定章程应履行的程序、主管部门如何面向高校和科研院所开展绩效评价等各方面内容。

据介绍，科技部等四部门将推动自主权《问答手册》宣讲解读工作，并组织开展自主权改革典型经验案例交流，深入推动自主权改革落实落地。

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