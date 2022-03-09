2月份CPI今日公布：猪价下行，涨幅或继续回落
中新财经3月9日电 (记者 谢艺观)3月9日，国家统计局将公布2月份全国居民消费价格指数(CPI)，多家机构预测，2月份CPI涨幅或继续回落。
CPI涨跌幅走势图。来自国家统计局
2月CPI同比涨幅或有所回落
猪肉价格降幅扩大等带动下，1月份全国居民消费价格(CPI)同比涨幅明显回落。
2月CPI同比涨幅会如何？据同花顺iFinD统计，21家机构对2月CPI同比涨幅的平均预测值为0.84%。若上述平均预测值兑现，2月CPI同比涨幅将继续小幅回落。
“随着春节结束，2月初以来食用农产品价格环比下降，同比降幅基本持平。猪肉价格延续下行趋势，2月下旬批发价格已经跌破20元/公斤，2月1日-22日全国猪肉平均批发价为20.53元/公斤，比上个月下降近7.4个百分点。”交通银行金融研究中心高级研究员刘学智表示。
“工业消费品终端零售价普遍有所上涨，带动非食品价格缓慢上升。”刘学智指出，经过测算，2月CPI翘尾因素为-0.2%，比上个月下降0.6个百分点。综合以上因素，预计CPI同比涨幅在0.5%-0.7%之间，取中值为0.6%，涨幅继续收窄。
北京丰台区一家大型超市内的猪肉区。 中新网记者 谢艺观 摄
未来CPI或企稳回升
据农业农村部对全国500个县集贸市场和采集点的监测，3月份第1周，全国猪肉平均价格23.71元/公斤，比前一周下降1.9%，同比下降50.0%。
“当前猪肉价格仍处于下跌阶段，CPI短期可能低位震荡。随着疫情逐渐好转，终端消费需求将修复和改善，未来有望促进CPI企稳回升。”刘学智说，但由于终端消费需求难以显著走强，CPI短期低位震荡之后的回升幅度将较为有限，整体物价将较为温和。
近期，地缘政治冲突导致市场避险情绪迅速升温，以能源为首的大宗商品价格再次上涨，也引发了人们对通胀的担忧。
对此，中国民生银行首席研究员温彬指出，在国内大宗商品保供稳价等政策调控下，我国通胀水平有望保持在可控区间，但未来通胀走势仍然存在不确定性。(完)
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