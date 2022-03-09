新华社记者张辛欣、许可

原标题：如何提升制造业核心竞争力？“专精特新”企业怎样培育？5G今年怎么推？——工信部部长肖亚庆谈工业和信息化热点话题

工业经济是经济发展的“压舱石”。面对新的下行压力，如何促进工业平稳运行？“专精特新”企业怎样培育？加快5G发展，今年有哪些“任务单”？8日举行的全国两会“部长通道”上，工信部部长肖亚庆作出回应。

工业是国民经济的主体，稳住了工业就稳住了经济基本盘。

肖亚庆说，工信部对重点地区、重点行业和重点企业进行了密切跟踪。从分析了解的数据看，今年1至2月工业经济平稳运行的态势明显。但也要看到，工业经济还存在着来自原材料价格、物流运输等方面的挑战，外部环境的变化不可避免地对工业经济平稳运行造成影响。

他表示，要把中央已经出台的各项政策扎扎实实落细落到位，打通产业链供应链的堵点卡点，在绿色低碳发展、工业整体能力提升、核心能力提升等方面进一步下功夫。“要积极创办一流的企业，使市场主体的竞争力有明显提升，为稳定工业经济起到带头作用。”

提请审议的政府工作报告对增强制造业核心竞争力作出部署。

肖亚庆说，我国制造业总量已连续12年位列全球首位，制造业门类齐全，为工业经济和整个经济的发展提供了有力支撑。

“制造业和实体经济的发展，未来仍然是我们重点努力的方向，要落实好报告提出的各项要求。”他说，要加大制造业投入力度，保持制造业占比总体稳定，进一步提升产业集群的发展。

“要在提升水平、自立自强上下功夫。”肖亚庆说，要解决自立自强的关键核心问题，使制造业水平在一些行业、一些领域突破的基础上，整体不断跃升。

引导中小企业走“专精特新”发展道路是巩固壮大实体经济的重要举措。

肖亚庆说，要进一步扩大“专精特新”中小企业的规模，在已有基础上，从国家层面进一步创新“专精特新”中小企业发展的路径。“今年国家级‘小巨人’企业准备再培育3000家以上。”他说，支持“专精特新”中小企业的政策，要扩大到广大中小企业发展过程中。

针对社会关注的5G发展，肖亚庆说，我国5G基站总数已超过142.5万座，实际连接的用户也超过5亿，很多场景不断涌现。

他说，还要在基站建设上下功夫，5G基站今年力争突破200万座。同时进一步扩大和丰富应用场景，做好推广和引领示范。在发展5G的同时，考虑下一代移动通信技术（6G）的演进方向、演进技术路线，提前谋划部署，“这是5G发展的成果，也是5G未来发展的延续”。

(责编：赵竹青、陈键)