新华社记者胡喆、范思翔、田中全

原标题：“把科技政策扎实落地这项工作抓在手上、落到实处”——科技部部长王志刚谈科技创新热点问题

推进科技政策扎实落地，要以科技人员为中心；不管是国有企业还是民营企业，都能作为创新的主体；中国能够成功控制疫情，其中一个重要因素是科技……

在8日举行的十三届全国人大五次会议第二场“部长通道”上，科技部部长王志刚就当前科技创新热点问题，回应了社会各界的关切。

谈科技政策扎实落地：“科技的活动主要是人的活动”

过去一年，科技工作对推动国家改革开放和现代化建设事业高质量发展发挥了重要作用。

王志刚表示，2021年，全社会研发投入达到2.79万亿元，同比增长14.2%，研发投入强度达到2.44%。在产出方面，推动一批高新技术成果涌现的同时，技术合同成交额超过3.7万亿元。

“政策是导向，政策是动力，政策也是保障。”王志刚指出，我们今年要完成好党中央、国务院关于科技工作的一系列重要任务，必须把科技政策扎实落地这项工作抓在手上、落到实处、见到实效。

王志刚介绍，扎实落地将从几个维度来做，一是从综合集成、系统部署来抓扎实落地，二是要通过抓重点来抓落实，三是要各方形成合力来抓落实。

“基础研究、前沿探索是拓展科学的认知边疆，为技术创新提供源头活水，是基础性、前沿性、关键性的逻辑起点。在这方面，我们把基础研究摆在非常重要的位置。”王志刚说。

“在政策、法律方面，我们要进一步优化，以科技人员为中心，围绕调动人的积极性、创造性等重点来推动落实。”王志刚表示，要抓住人才这个关键来抓落实。科技的活动主要是人的活动，需要一批掌握着高技术、高水平的人才投身科技、热爱科技，在科技上大有作为。

青年是整个国家的未来，也是科技的未来。王志刚介绍，让青年人有更多的机会，我们开辟了专门的青年科学家项目，让他们能够早有机会在科技创新的舞台上一展身手，推动国家事业和个人成长共同进步。

“抓落实最后检验的效果，就是要能看到通过抓落实有更多更好的科技成果涌现出来，让广大科技人员有更多的满意和获得。”王志刚说。

谈企业创新主体：“创新不问出身”

走创新驱动发展的道路，企业这个市场主体必然要成为创新主体。王志刚介绍，国家重点研发计划79%是由企业牵头或者企业参与的。高铁、5G、核电、新能源汽车以及科技冬奥、抗疫，很多都是企业在其中发挥着牵头或主力作用。

“创新不问出身，不管是大企业、中型企业还是小企业，不管是国有企业还是民营企业，都能作为创新的主体，只要自己能够有这个能力，就会在国家层面上提供机会。”王志刚说。

“高科技企业推动高质量发展。”王志刚表示，我们共同关注，共同为高科技企业、为企业的发展创新营造更好的生态环境。

谈科技抗疫：“向科学要答案、要方法”

疫情防控要向科学要答案、要方法。

“中国能够成功控制疫情，其中一个重要因素是科技。”王志刚介绍，在疫苗方面，原来有3个灭活疫苗、1个腺病毒载体疫苗附条件上市，今年又有1个重组蛋白疫苗附条件上市。还有2条技术路线取得积极进展，一个是mRNA疫苗，已经进入三期临床试验；另一个是DNA疫苗，也进入了三期临床试验。

“在药物研发方面，1个中和抗体药已经附条件上市，还有3个小分子药进入了三期临床试验。另外还有一些中和抗体药、小分子药、中药，都在积极研发中，表现出很好的前景。”王志刚介绍，目前还在积极研发广谱药，鼻喷式、吸入式疫苗等。

“科技的手段越多，方法越多，我们防控的方案就会越丰富，越有针对性，越科学。”王志刚举例说，在检测方面，最快可在30分钟内完成样本检测，一个集成检测系统一天可以检测20万份样本，能力大大提高。

“这些都将使得我们今后再遇到危害人民健康的重大传染病时，科技抗疫手段方法工具箱会更加丰富。”王志刚说。

(责编：赵竹青、陈键)