新华社记者谢希瑶

原标题：不搞“大水漫灌”式强刺激，注重政策精准有效可持续——国家发展改革委回应2022年经济发展热点关切

“在应对各种风险挑战的过程中，我们积累了创新和完善宏观调控的丰富经验，宏观政策有空间、有手段，强化跨周期和逆周期调节，不搞‘大水漫灌’式的强刺激，注重精准有效可持续，在确保实现经济增长目标的同时，能够有效避免大家所担心的投资效益下降、产能过剩和资产泡沫等负面效应。”国家发展改革委副主任连维良在7日国新办举行的新闻发布会上说。

今年我国发展面临的风险挑战明显增多，必须爬坡过坎。如何确保实现国内生产总值增长5.5%左右的预期目标，备受外界关注。

“这是高基数上的中高速增长，体现了主动作为，需要付出艰苦努力才能实现。”政府工作报告强调。

连维良表示，实现今年经济增长目标，要特别注重把握好三个方面：更加注重重大决策落地见效，更加注重宏观政策统筹协调，更加注重有效应对各类风险挑战，全力抓好粮食安全、能源安全和产业链供应链稳定，更加精准地做好疫情防控工作。

外界担心，近期地缘政治冲击，大宗商品价格大幅上涨，全球能源供需变化，给中国经济带来负面影响。

“俄乌冲突对世界经济发展将带来更大的不确定性。我想特别强调的是，中国经济韧性强、潜力足、空间大，长期向好的基本面不会改变，保持经济运行在合理区间仍然具备好的基础和条件。”连维良回应。

大宗商品价格怎么稳？国家发展改革委副主任胡祖才说，中国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，生猪产能充足，工农业产品和服务供给充裕，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行。

能源保供形势怎么样？连维良表示，将着力增加产能、着力加强储备、着力保供稳价、坚决守好民生用能底线。“将通过有更大裕度、更加安全可靠的保供预案，实现在各种情形下的能源安全保供，坚决做到非极端情形不限电、不限气，极端情形限电不拉闸、限气不关阀。通过以上综合措施，确保我国能源安全可靠供应，让人民群众和所有能源用户放心。”

如何加强产业链供应链安全稳定？国家发展改革委副主任林念修说，将聚焦国计民生、战略安全等关键领域，紧盯“卡脖子”薄弱环节，打好关键核心技术攻坚战。着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题。持续抓好大宗商品、原材料保供稳价，加强“产供储销”体系建设，加强对期货和现货市场有效监管。实施重点领域产业链供应链贯通工程，建立协同研发、产品研制、试验验证等生态联合体，依托龙头企业保链稳链。支持跨境电商和海外仓发展，促进外贸产业链供应链高效运转。

当前消费恢复迟缓，未来形势怎么看？胡祖才介绍，随着居民收入稳步增长，孕育着大量消费升级需求，消费持续增长的势头没有改变。强大国内市场为构建国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进的新发展格局提供了坚实支撑。将坚定实施好扩大内需战略，在精准有效防控疫情的基础上，进一步释放消费潜力，多措并举促进消费持续恢复。

“一老一小”是备受关注的民生大事。政府工作报告提出，优化城乡养老服务供给，发展普惠托育服务。将如何落实？

“我国将迎来养老托育的恢复性快速增长。”连维良介绍，提高养老托育有效供给是今年经济社会发展一项重点任务，将大幅度增加养老托育优质资源供给；将增量提质重点放在普惠和就近上，帮助服务机构降成本、向消费者降价格，全面落实社区养老托育配建要求；进一步完善标准规范，全面提高养老托育的服务质量和水平。

(责编：赵竹青、陈键)