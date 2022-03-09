2022年5.5%左右经济增速目标怎么看？能实现吗？
国内生产总值增长5.5%左右——今年政府工作报告中，经济增速预期目标一经亮相，便引发海内外高度关注。
“这是一个充满挑战性的目标。”有外媒评论。
经济增长目标引导着发展方向。如何看待5.5%左右的预期目标？如何实现？
厘清这些舆论关切的问题，至关重要。
为什么定在5.5%左右？
当前，全球疫情仍在持续，大宗商品价格高位波动，外部环境更趋复杂严峻和不确定，国内经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力。
复杂形势下，有外媒认为，中国5.5%左右的经济增速目标定高了，中国经济前景“不容乐观”。
如何看待今年的预期增速目标？
对这一目标的设定，政府工作报告指出，主要考虑稳就业保民生防风险的需要，并同近两年平均经济增速以及“十四五”规划目标要求相衔接。“这是高基数上的中高速增长，体现了主动作为”。
“把今年经济增速预期目标设定为5.5%左右，是较为科学合理的。”国务院研究室副主任向东表示，这符合现阶段我国潜在增长水平，有利于引导预期、提振信心，凝聚发展共识。
2020年，考虑到疫情冲击等因素，政府工作报告未提经济增速具体目标，我国经济实际增速为2.3%。2021年，政府工作报告提出6%以上的目标，最终实现8.1%的增长，两年平均增长5.1%。
“今年在高基数上适当调整增速目标符合实际。”全国政协经济委员会副主任杨伟民委员说，预期目标设定不能只看当年，要考虑前一年基数，也要考虑后续可持续发展，尽力避免年度之间忽高忽低。
北京大学国家发展研究院院长姚洋测算，中国经济潜在增长率仍在5.5%至6%之间，前两年经济平均增速主要因疫情未达5.5%，今年的目标设定更接近潜在增长水平。
2021年，中国经济总量超过114万亿元，在此基础上如实现5.5%的增长，对应的一年经济增量，按经济体算可以排到世界前20位。
《纽约时报》刊文称，中国5.5%左右的经济增速目标比以往虽有下调，但仍然高于大多数国家，能在全球不确定性中提振信心。
5.5%左右的目标能实现吗？
有外媒称，中国设定今年经济增速目标时，低估了俄乌冲突对经济的影响。类似疑虑在一定程度上凸显中国经济面临的挑战。
“消费和投资恢复迟缓，稳出口难度增大，能源原材料供应仍然偏紧”“必须爬坡过坎”“今年经济社会发展任务重、挑战多”……
政府工作报告对今年发展面临的问题和挑战充分预估，并认为5.5%左右的目标“需要付出艰苦努力才能实现”。
压力挑战前所未有，但并不意味着目标难以实现。
“面对新的下行压力，要把稳增长放在更加突出的位置。”政府工作报告指出。
宏观政策要稳健有效，微观政策要持续激发市场主体活力，结构政策要着力畅通国民经济循环，科技政策要扎实落地……一系列政策组合形成有利于稳增长的良好环境：
财政支出规模比去年扩大2万亿元以上，拟安排地方政府专项债券3.65万亿元，预计全年退税减税约2.5万亿元，中央预算内投资安排6400亿元……一系列硬举措汇成有利于稳增长的强大合力。
“尽管面临的环境不容乐观，但中国仍有足够政策空间支撑经济稳定增长。”世界银行中国局局长芮泽说。
近日，国际油价突破每桶110美元关口，煤炭、天然气、铁矿石等价格也居高不下。有外媒担忧，全球通胀持续高企，会给中国保供稳价带来新的挑战。
国家发展改革委副主任胡祖才回应说，中国经济韧性强、市场空间大，政策工具箱丰富，特别是粮食生产连年丰收，生猪产能充足，工农业产品和服务供给充裕，完全有条件、有能力、有信心继续保持物价平稳运行。
“中国经济有信心顶住下行压力，完成预期目标。”全国政协经济委员会副主任刘世锦委员表示，百年变局叠加世纪疫情下，中国经济展现出强大韧性后劲，以及市场主体的活力和抗风险能力，这正是努力实现全年目标任务的信心和基础所在。
完成全年目标任务要怎么干？
着力稳定宏观经济大盘、着力稳市场主体保就业、坚定不移深化改革、深入实施创新驱动发展战略……
翻开政府工作报告，通过九方面工作部署，努力完成全年目标任务的“施工图”脉络清晰。
推动重大决策落地见效，稳定宏观经济大盘——
北京大学国家发展研究院名誉院长林毅夫委员认为，今年经济增长大概率会“前低后高”，我国积极的财政政策仍有空间，通过支持新基建、绿色发展、乡村振兴等领域，进一步释放需求潜力。
加强各项政策统筹协调，锚定高质量发展方向——
清华大学经济管理学院院长白重恩委员说，要落实创新驱动发展战略，加快发展现代产业体系，推动经济体系优化升级，最大程度发挥创新引领发展的第一动力作用。
注重有效应对风险挑战，统筹好发展和安全——
有外媒担心，加大政策支持力度可能引发负面效应。
国家发展改革委副主任连维良回应说，不搞“大水漫灌”式的强刺激，各项政策注重精准有效可持续，这样能够有效避免投资效益下降、产能过剩和资产泡沫等负面效应。
越是困难越要坚定信心、越要真抓实干。
“我国仍然处于发展战略机遇期。”清华大学中国经济思想与实践研究院院长李稻葵委员认为，我国具有超大规模市场优势，城镇化和经济地理再布局潜力巨大，还有亿万憧憬美好生活并为之辛勤奋斗的人民群众，这是经济长期向好的最大底气。
前两个月货物贸易进出口同比增长13.3%，发电量增幅在6.7%左右，铁路装车货运量快速增长……这个春天，大江南北，田间地头、工厂园区一片繁忙。
立足新发展阶段，完整、准确、全面贯彻新发展理念，加快构建新发展格局。只要全国上下毕力同心、攻坚克难，中国经济有信心实现全年目标任务，沿着高质量发展道路行稳致远。
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