人民网北京3月9日电 （王仁宏）近日，生态环境部联合国家发展改革委、重庆市人民政府、四川省人民政府印发《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》（以下简称《规划》）。《规划》提出，到2025年，成渝地区生态宜居水平大幅提高，生态安全格局基本形成，生产生活方式绿色转型取得显著成效，城市开发模式更加集约高效，环境突出问题得到有效治理，城乡环境基础设施更加完善，生态环境协同监管取得明显成效、区域协作机制和生态保护补偿机制更加完善，精细化治理能力显著增强，美丽中国先行区建设取得显著进展。

成渝地区双城经济圈（以下简称成渝地区）位于长江上游，地处四川盆地，是我国西部地区发展水平最高、发展潜力较大的城镇化区域。生态环境部有关负责人表示，成渝地区绿色发展本底较好，生态环境质量总体向好，生态共建环境共保基础良好。然而，目前，火电、钢铁、化工、建材等传统资源型工业和重化工业占比较大，偏重的工业结构格局仍未改变，传统产业转型升级任务艰巨，协同推进减污降碳面临较大挑战，亟需加快绿色转型发展。

“《规划》主要聚焦城市群，解决成渝地区共同存在的生态环境问题，以及着力解决成渝地区城镇化进程中突出的生态环境问题。”该负责人谈道，《规划》不同于重庆、四川两地各自的“十四五”生态环境保护规划，将重点关注两地共存共通的生态环境问题，协同开展跨界河流、大气污染等环境治理。发挥重庆、成都协同带动作用，深化成渝地区生态环境保护协作，创新城市生态环境治理体系，推动成渝地区生态环境一体化保护。同时，《规划》着力于解决餐饮油烟、噪声、黑臭水体等发生在人民群众身边的突出生态环境问题，持续推动成渝地区城乡生态环境质量改善，满足人民群众高品质生活宜居地的生态环境需要。

据悉，《规划》编制坚持全面规划和突出重点，统筹谋划今后一个时期成渝地区生态环境保护的目标指标、重点任务和保障措施，重点突出坚持绿色发展、突出协同治理、坚持以人为本、突出双核引领四个方面。并围绕绿色低碳发展、生态保护修复、生态环境质量和人居环境改善等4个方面，设置了12项指标，其中7项指标为约束性指标。

7项约束性指标具体包括：单位GDP二氧化碳排放降低19.5%，生态保护红线面积不减少，地级及以上城市空气质量优良天数比率不低于89.4%，地级及以上城市PM2.5浓度下降13%以上，国控断面水质达到或优于Ⅲ类的比例达96%，跨界河流国控断面水质达标率稳中向好，河流主要断面生态流量满足程度达到90%以上。

为实现上述目标，《规划》明确了5方面重点任务。

一是推进绿色低碳转型发展，包括推动产业结构绿色转型、促进能源结构绿色优化、稳步推进区域碳排放达峰、践行绿色低碳生活方式等。

二是筑牢长江上游生态屏障，包括共筑“四屏六廊”生态格局、加强重要生态空间保护、强化区域生态系统修复治理、联合开展生物多样性保护等。

三是深化环境污染同防共治，包括共抓水生态环境治理、深化大气污染联防联控、加强土壤污染协同治理、协同开展“无废城市”建设、解决人民群众反映强烈的环境问题等。

四是严密防控区域环境风险，包括完善环境风险防控与预警、强化环境应急准备与响应、加强重点领域环境风险管理等。

五是协同推进环境治理体系现代化，包括建立区域统筹管理体制机制、完善生态环境法治标准体系、优化创新区域市场化手段、全面提升生态环境治理能力等。

此外，为支撑主要任务落实，《规划》提出了9项重大工程，包括：区域生态修复重大工程、生物多样性保护重大工程、水生态环境治理重大工程、大气污染治理重大工程、土壤污染风险管控与治理修复重大工程、固体废物综合利用工程、人居环境问题整治工程、区域环境风险防控重大工程、生态环境治理能力建设重大工程等。

一图读懂《成渝地区双城经济圈生态环境保护规划》。来源：生态环境部

(责编：王仁宏、吕骞)