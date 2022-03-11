民族要复兴，乡村必振兴。由人民健康主办的“区域转型数字化 助力乡村振兴”专场座谈近日在京举行，政企学研各界代表齐聚一堂，为助力乡村振兴建言献策。

数字化助力乡村发展

当前，数字化已深入国家建设和社会发展各方面，为正处于转型发展阶段的乡村地区注入新一轮的活力和生机。

农业农村部乡村振兴研究专家研究员刘年艳说：“我国信息技术的发展正推动社会由以人相互交流为主向以智能为支撑的社会形态转型，助推中国的农村由传统的农村向新型数字化乡村方向发展。”

商务部财务司乡村振兴处三级调研员徐浩伦认为，随着网络化、信息化和数字化在农业农村经济社会发展中的应用，数字乡村应运而生。

“农作物种得好，加工做得好，产品才能卖得好，走农产品精品化模式，通过差异化实现弯道超车。”黑龙江省鹤岗市绥滨县委书记何佳说，通过数字化改造，发展智慧农业，为产业赋能，将打破农业产量和品质的天花板。

电商经济助推乡村数字化

数字化是当前时代的主流发展趋势，如何在数字信息技术飞速发展的当下，运用数字技术，推动乡村数字化发展，助力乡村振兴？

京东零售云副总裁李焕民认为，数字技术重构产业链，打通一二三产要素流通堵点，提升产业效率已成为当前经济发展新的增长点，对生产、流通、消费全过程产生深刻影响。顺应数字技术向农村下沉的发展态势，率先在优势特色农产品产区实现突破，从交易平台入手，线上与线下相结合，做到“产品卖出去，品牌建起来，乡村富起来”。

刘年艳说：“推进数字乡村建设，要从以下几个方面着手：一是推进乡村工作手段数字化；二是推动信息经济或产业数字化；三是推进乡村治理或农民生活数据化；四是推进可持续发展。”

京东集团副总裁、零售公共事务部负责人冯全普说，在农业亟待数字化赋能的当下，用数字“武装”农业产业发展成为必由之路。大力推进数字乡村建设，推进智慧农业发展，要促进信息技术与乡村振兴融合发展。京东发挥新型实体企业效能，助力优质农业特产上行，打造政府、企业、电商三位一体的合作模式，拓展农业农村大数据应用场景，助力国家农业地标产品打造、品牌升级及农民“丰产也丰收”，是布局数字乡村战略、“互联网＋农业”模式的新尝试。

徐浩伦表示，推动农村流通现代化，完善农村现代市场体系，开展电子商务进农村综合示范工作，要重点支持完善农村电子商务公共服务体系，健全县乡村三级物流配送体系，推动农村商贸物流企业转型升级和培育农村电商人才。

立足优势打造区域品牌

乡村产业发展，要立足自身实际，依托电商经济，开发优势产品，以品牌化带动区域产业发展。“不论是产业增收，还是环境生态改善，都要根据当地区域经济比较优势，打造差异化竞争力。”李焕民说。

山东省济南市商河县委常委、宣传部部长王帅认为，乡村产业发展要依托自身优势，紧跟政策，通过“网红经济”“电商经济”，打造生产、销售、流通产业链，与电商企业开展数字经济合作，打造区域品牌。

景德镇国家陶瓷文化传承创新试验区专职副主任刘子力表示，乡村建设，可通过潜力产品品牌化建设、完善数字基础设施建设、推进物流的数字化，将乡村发展与智慧城市联系起来。

徐浩伦说，乡村产业应充分发挥自身优势，结合当地特色产业和资源禀赋，探索出一条符合自己实际的电商发展道路。通过建设“互联网+”产业园，吸引电商企业和创客，培育市场主体。积极拓展开发市场渠道，依托电商平台，上架特色农产品，发展线上线下零售营销模式。全面加强品牌质量建设，加快“三品一标”认证，建立农产品可追溯体系，打造本土电商品牌。

乡村数字化关键在人

推进乡村数字化发展，要发挥人在乡村建设中的作用，一是引进人才，二是培养人才。中央党史和文献研究院办公厅行政处副处长、河北省保定市唐县副县长王勇表示，推进乡村数字化建设，关键是让更多的人参与进来。为此，要加强农村基础设施“两网”建设，即“电网”和“互联网”。在推进乡村数字化建设过程中，政府也要加强监管，采取措施保护农村公民信息安全。

河北省滦平县委常委、副县长（挂职）张雷认为，激活乡村振兴内生动力，要健全乡土人才“成长链”，通过深度挖掘、重点培养、加强服务，倡导“人人爱家乡、护家乡、宣传和发展家乡”理念，呼吁人才回乡建设。

(责编：董童、李源)