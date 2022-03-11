新华社北京3月11日电（李国利、杨欣）记者11日从中国卫星导航系统管理办公室了解到，经全球连续监测评估系统实测，北斗三号全球卫星导航系统定位导航授时服务全球范围性能指标先进、亚太区域性能更优，“中国的北斗、世界的北斗、一流的北斗”发展理念正一步步变成现实，系统进入持续稳定、快速发展新阶段。

自2020年7月31日建成开通以来，北斗系统始终致力于为全球用户提供优质服务，确保系统全天候稳定运行前提下，不断优化性能指标、拓展应用模式。后续按计划还将发射新的卫星，进一步提高系统运行稳定性和可靠性，并开展新技术试验验证，确保系统不断迭代升级。

近年来，北斗系统对经济社会发展的辐射带动作用显著增强，应用深度广度持续拓展，已进入规模应用市场化、产业化、国际化发展关键阶段。北斗系统在交通运输、救灾减灾、农林牧渔等多个行业，以及电力、通信基础设施等领域，已实现深度应用、规模化发展，赋能各行各业成果丰富、效益显著。具备北斗三号短报文通信能力的大众手机即将面市，它将重新定义手机功能应用，有效支持人民生命安全财产保障。此外，北斗产品、技术和服务也已在全球半数以上国家应用。

目前，中国正在推动以下一代北斗系统为核心的国家综合定位导航授时（PNT）体系建设。2035年前，将建成以北斗系统为核心，更加泛在、更加融合、更加智能的国家综合定位导航授时体系，为未来智能化、无人化发展提供核心支撑。届时，从室内到室外、深海到深空，用户均可享受全覆盖、高可靠的导航定位授时服务，北斗卫星导航系统将更好地服务全球、造福人类。

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