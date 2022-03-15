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2022国民消费创新案例征集启事

2022年03月15日21:26 | 来源：人民网
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为响应扩大内需战略，推动消费持续恢复，助力新兴消费，推动绿色消费，拓展消费新场景，进一步改善消费环境、促进消费公平，即日起，人民网财经研究院（国民消费研究中心）正式启动“2022国民消费创新案例征集活动”。

一、征集范围

本次案例征集，一是面向各类企业机构，包括但不限于：食品快消、3C电子、汽车家居、医疗健康、旅游餐饮、服装日化、文化娱乐等行业机构，广泛征集与美好生活息息相关的产品、品牌、营销和模式案例；二是面向各级政府和有关单位，征集热门消费地标、科技创新和产业促进案例。

二、征集内容

本次案例征集共分七个类别，分别是：

1.口碑产品：在口碑、销量等方面都取得优异成绩，为消费者带来良好体验，促进消费市场产品迭代更新的案例。

2.影响力品牌：对推动消费行业发展进步与创新具有积极意义，在消费领域中有着影响力，具有良好的成长前景，引起行业内外广泛关注的品牌案例。

3.科技赋能：以科技力量驱动消费场景数字化转型，有效助力消费质量升级、维度精准分层，拉动消费新增量的案例。

4.产业迭代：在拉动内需、推动消费恢复发展中，融合政产学研用各方力量，有积极助力意义，促进相关产业突破性发展的案例。

5.消费地标：具备较高知名度和美誉度的消费目的地，聚集优质消费，创新融合发展，打造地区乃至全国消费名片的地标案例。

6.绿色消费：挖掘既能满足人们美好生活需要，又对环境损耗较低的消费现象，寻找倡导消费者积极践行绿色低碳生活和可持续性消费方式的案例。

7.公平消费：寻找在消费领域对未成年人、老年人、残疾人、低收入人群等特殊消费群体保护，使他们享有均等机会和平等身份参与消费活动，跟上时代消费步伐的案例。

三、征集方式

征集时间：3月15日至8月31日

提交方式：邮箱

提交单位按照要求填写案例征集表（下载征集报名表），需保证各项数据和信息的真实性、有效性和准确性。并将报名表电子版发送至指定邮箱：gmxf@people.cn，有关图片视频、媒体报道、资料文件等作为附件同时发送。

联系电话：010—65363221

四、案例推广应用

案例征集期间，将对案例征集活动制作专题页面，对征集案例进行初筛后，在人民网、人民优选APP等多平台进行展示与推广。并将举办系列访谈、案例专题闭门会和交流座谈会，并联合行业专家学者走进地方和企业，开展专题调研。案例征集结束后，将择机发布案例报告成果。

(责编：李源、高雷)

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