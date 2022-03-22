原标题：苹果谷歌争相技术布局 中国稳居世界第一

近日，全球数据机构Omdia发布的统计数据显示，2021年在全球激光电视市场，中国企业出货量份额超过9成。其中海信头部品牌效应进一步增强，激光电视出货量同比增长38%。

中国激光显示产业已经成为原创技术的策源地、产业发展方向的引领者和产业基础能力提升的支撑者，并成为中国显示行业开启全球超越引领里程碑的一个重要标志。2014年以来，在海信等行业企业的积极推动下，我国在光源设计、光机模组、整机设计等关键技术方面做到了全球领先。

在资本加持和技术驱动下，全球激光显示的产业阵营日益壮大，国际知名品牌均陆续发布激光电视产品。着眼于抢占未来产业发展先机，激光显示上升为国家战略，也使得激光电视在市场中所受到的关注更加热烈。

激光电视凭借其超高清显示、色彩真实、高色域、高视觉舒适度等特点，满足了用户消费升级的需求，正成为引领大屏电视市场增长的新引擎之一。根据洛图科技(RUNTO)数据，从2015到2021年中国激光电视市场年复合增长率高达155.8%。

(责编：曹淼、李源)