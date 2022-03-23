人民网北京3月23日电 （记者赵竹青）据中国载人航天工程办公室消息，“天宫课堂”将于今天（23日）15时40分在中国空间站开讲，神舟十三号乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富将相互配合进行授课。这是中国空间站的第二次太空授课。

“上次叶老师的转圈圈记忆犹新！”“来啦来啦！小板凳搬到前排。”“期待太空小实验。”“一个字：看！”……网友们对第二次太空授课充满期待。

据悉，本次太空授课活动同样采取天地对话方式进行，将由航天员在轨演示太空“冰雪”实验、液桥演示实验、水油分离实验、太空抛物实验，介绍与展示空间科学设施，旨在传播普及空间科学知识，激发广大青少年不断追寻“科学梦”、实现“航天梦”的热情。

2021年12月9日15:40，“天宫课堂”第一课正式开讲，这是中国空间站首次太空授课活动。在约60分钟的授课中，神舟十三号飞行乘组航天员翟志刚、王亚平、叶光富生动介绍展示了空间站工作生活场景，演示了微重力环境下细胞学实验、人体运动、液体表面张力等神奇现象，并讲解了实验背后的科学原理。授课期间，航天员通过视频通话形式与地面课堂师生进行了实时互动交流。

中国空间站“天宫课堂”第一课直播视频回顾

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